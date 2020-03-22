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16:52 22 Mart 2020
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    Nihal Bengisu Karaca

    Nihal Bengisu Karaca: Alkışın yetmeyeceği bir an gelecek, KHK’lı sağlık çalışanları göreve çağrılmalı

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1202)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003221041657477-nihal-bengisu-karaca-alkisin-yetmeyecegi-bir-an-gelecek-khkli-saglik-calisanlari-goreve-cagrilmali/

    Nihal Bengisu Karaca, "Emekli doktorlar arasından koronavirüs bağışıklığı kazanmış ve istekli olanların göreve çağrılması düşünülebilir. Ama ondan önce, KHK ile işlerine son verilmiş binlerce genç-50 yaş altı sağlık çalışanı arasından mahkemede aleyhine kanıt sunulamamış olanlar, takipsizlik kararı verilenlerin çağrılması düşünülmeli" dedi.

    HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılmış doktorların göreve çağrılması gerektiğini yazdı.

    Eşinin de doktor olduğunu belirten Karaca, "Alkışı hak ediyorlar. Alkıştan fazlasını da. O yüzden, birkaç akşamdır balkona çıkıp var gücümle alkışlıyorum. Ayrıca dün komplocu ruh hastalarının “Biz bunu yutmayız, bu alkışlar başka yere gider haa, ona göre!” diyenlerin, içine öküz büyüklüğünde fesat oturmuş olanların laflarına bakmayıp, balkona çıkıp bu destek eylemine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın tavrını da alkışlıyorum. Doğru yaptılar. Ancak alkışın yetmediğini, daha zorlu günlerin geleceğini de tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Karaca, "Şehir hastanelerinin varlığı bu mücadelede Türkiye’nin artısı olacak. Bunu daha önce de yazmıştım, ama mekan ve teçhizat sıkıntısının olmaması personel eksikliğinin olmayacağı anlamına gelmiyor" ifadesini kullandı.

    ‘Tükenmişlik sendromu’ oluşması ihtimali var’

    © REUTERS / EDDIE KEOGH
    Salgınla mücadelede yöntem değiştiren İngiltere, 65 bin emekli sağlık çalışanını göreve çağırdı
    Karaca yazısında şunları kaydetti: “Bakın, İngiltere’de yaşamını yitirenlerin sayısı 184'e çıkınca Sağlık Bakanı Matt Hancock, salgınla mücadele için 65 bin emekli, istifa etmiş doktor ve hemşireyi göreve çağırdı. Çünkü, zaman geçtikçe ve eğer beklenenin ötesinde yığılmalar oluşursa yer, gerekli tıbbi malzeme ilaç tahsisi noktasında olmasa bile teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde görev yapan hekim ve diğer sağlık çalışanlarında ‘tükenmişlik sendromu’ oluşması ihtimali var. Alkışlayarak izale edilmeyecek bir sorun… Kaldı ki, enfekte olmaları halinde yaşanacak işgücü kaybının sonucu göze alınabilir, kabul edilebilir olan bir bedel değil. Söz konusu olan insan canı ve tek hedef hasta olanları hayatta tutmak, ülkenin bu krizde yaşayacağı maliyeti minimumda tutabilmek olmalı.

    Türkiye de benzeri bir durumla baş başa kalma ihtimaline binaen hazırlıklarını yapmalı. Çalışabilecek durumda olan emekli doktorlar arasından virüs bağışıklığı kazanmış ve istekli olanların göreve çağrılması düşünülebilir. Ama ondan önce, KHK ile işlerine son verilmiş binlerce genç-50 yaş altı doktor ve sağlık çalışanı arasından mahkemede aleyhine kanıt sunulamamış olanlar, takipsizlik kararı verilenlerin çağrılması düşünülmeli.”

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1202)
    Etiketler:
    Doktor, tükenmişlik sendromu, Emekli, Karantina, Kanun hükmünde kararname, KHK, Koronavirüs
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