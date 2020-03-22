Nihal Bengisu Karaca: Alkışın yetmeyeceği bir an gelecek, KHK’lı sağlık çalışanları göreve çağrılmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılmış doktorların göreve çağrılması gerektiğini yazdı.
Eşinin de doktor olduğunu belirten Karaca, "Alkışı hak ediyorlar. Alkıştan fazlasını da. O yüzden, birkaç akşamdır balkona çıkıp var gücümle alkışlıyorum. Ayrıca dün komplocu ruh hastalarının “Biz bunu yutmayız, bu alkışlar başka yere gider haa, ona göre!” diyenlerin, içine öküz büyüklüğünde fesat oturmuş olanların laflarına bakmayıp, balkona çıkıp bu destek eylemine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın tavrını da alkışlıyorum. Doğru yaptılar. Ancak alkışın yetmediğini, daha zorlu günlerin geleceğini de tahmin edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.
Karaca, "Şehir hastanelerinin varlığı bu mücadelede Türkiye’nin artısı olacak. Bunu daha önce de yazmıştım, ama mekan ve teçhizat sıkıntısının olmaması personel eksikliğinin olmayacağı anlamına gelmiyor" ifadesini kullandı.
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Türkiye de benzeri bir durumla baş başa kalma ihtimaline binaen hazırlıklarını yapmalı. Çalışabilecek durumda olan emekli doktorlar arasından virüs bağışıklığı kazanmış ve istekli olanların göreve çağrılması düşünülebilir. Ama ondan önce, KHK ile işlerine son verilmiş binlerce genç-50 yaş altı doktor ve sağlık çalışanı arasından mahkemede aleyhine kanıt sunulamamış olanlar, takipsizlik kararı verilenlerin çağrılması düşünülmeli.”
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