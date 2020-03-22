Fransa'da koronavirüs nedeniyle ilk doktor ölümü

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüse yakalanan 68 yaşındaki bir doktorun hayatını kaybettiğini açıkladı. Veran, doktorun koronavirüsün ilk sağlık çalışanı kurbanı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Oliver Veran, ülkede ilk kez bir doktorun koronavirüsle mücadele ederken yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Veran, Fransa’da korona virüsünün ilk sağlık çalışanı kurbanının acil doktoru 68 yaşındaki Jean Jacques Razafindranazy olduğunu belirtti.

Yerel televizyon kanalı LCI TV'ye bağlanarak virüsle mücadelede ön cephede olan sağlık çalışanlarını takdir eden Veran, onlara olan güveninin sonsuz olduğunu dile getirdi ve gelecek günlerde vakaların artabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Veran, sağlık çalışanlarının maske ve ekipman sıkıntılarına ilişkin soruya ise "Sağlık çalışanlarının virüse hastanede değil, başka yerlerde de maruz kalabileceğini biliyoruz" diye cevap verdi.

Koruyucu ekipmanların sağlıkçılar için elzem olduğunu berliten Veran, "Ancak ekipmanlı ya da ekipmansız, profesyonel uygulamanızda hasta olabilirsiniz, sağlık çalışanı olsanız da hasta olabilirsiniz" dedi.

🗣 @olivierveran, ministre des Solidarités et de la Santé sur le #coronavirus : "J'ai été informé hier soir du décès d'un médecin hospitalier, une première à ma connaissance."



📺 #LeGrandJury sur #La26. pic.twitter.com/eF5KvwHiy4 — LCI (@LCI) March 22, 2020

​

Fransızlar doktoru kahraman ilan etti

Hayatını kaybeden doktorun, Paris'in güneyindeki Compiegne şehrindeki bir hastanede yoğun bakım uzmanı olduğu bildirildi. Koronavirüs teşhisi konulmasının ardından Lille Hastanesi’ne kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Ölümünün açıklanmasının ardından Fransızlar, doktor Razafindranazy'i kahraman ilan etti.

⚫️ C'est le premier soignant victime du #Coronavirus selon Olivier Véran. Jean-Jacques Razafindranazy originaire de Madagascar était médecin urgentiste à l'hôpital de Compiègne (Oise).https://t.co/Id5PCjO57B pic.twitter.com/sMkPCf61mO — La1ere.fr (@la1ere) March 22, 2020

​Öte yandan, 14 bin 459 vakanın bulunduğu ve 562 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da son verilere göre 345 sağlık çalışanına korona virüs teşhisi konulduğu belirtildi.