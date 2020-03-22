Rusya tüm ülkelerle uçuşları sınırlandırıyor

Rus sivil havacılık ajansı Rosaviatsiya, yeni tip koronavis pandemisi nedeniyle 23 Mart’tan itibaren tüm ülkelerle uçuşların sınırlandırma kararının alındığını belirtti.

ile diğer ülkelerin başkentleri arasındaki tarifeli seferlerin ve Rus vatandaşların ülkelerine getirilmesi amacıyla düzenlenen charter uçuşların bu uygulamanın dışında tutulacağı kaydedildi.

Daha önce Türkiye’ye yapılan uçuşlarda sınırlandırma kararı alınmıştı.

61 yeni vaka tespit edildi, toplam sayı 367

Rusya’da son 24 saatte 61 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 367’yi buldu.

Rusya Koronavirüs Önleme ve Acil Müdahale Karargahı, “Son 24 saatte Rusya’nın 6 bölgesinde 61 yeni koronavirüs vakası kaydedildi” diye açıkladı.

Yeni vakaların 54’ü Moskova’da tespit edilirken Udmurtya Cumhuriyeti ve Kirov Bölgesi’nde 2’şer, Novgorod, Bryansk ve Arhangels bölgelerinde de 1’er vaka saptandı.