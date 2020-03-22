Karantinadaki annesini görmeye izin vermeyen güvenlikleri bıçaklayan şahıs tutuklandı

Maltepe'de Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde karantinadaki yakınına ziyaretine izin verilmemesi üzerine dün iki güvenlikçiyi bıçaklayan M.D.'nin bugün sevk edildiği adliyede 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinde dün yaşanan olayda karantinada bulunan yakınını ziyaret etmek için ısrar eden M.D.'ye yasak olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti. M.D., buna kızarak iki güvenlikçiyi bıçaklamıştı.

Şüpheli ve şüpheliyi adliyeye götüren ekipler koronavirüs tedbirleri çerçevesinde M.D.'yi adliyeye beyaz tulum ve maske ile sevk etmişti.