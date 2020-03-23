İtalya'ya bir günde 6 milyon maske gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya’ya dünyanın dört bir yanından tıbbı yardım gelmeye başladı. Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, 2,5 milyonu Çin'den olmak üzere bir günde 6 milyonu aşkın maske tedarik ettiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 5 bin 476 kişinin yaşamını yitirdiği, mevcut vaka sayısının ise 46 bin 638 olduğu İtalya’da sağlık sistemi, yoğun talep karşısında bir süredir zorlanırken imdada farklı ülkelerden gelen tıbbi yardımlar yetişti.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2,5 milyonu Çin'den, 2 milyonu Avrupa Birliği’nden, 1,5 milyonu Mısır’dan ve 40 bini de Hindistan’dan olmak üzere sadece bugün 6 milyonu aşkın maske tedarik ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı, bu iki günde 10 milyonu aşkın maske geleceğini duyururken çarşambadan itibaren Çin ile yapılan 100 milyon maske anlaşması çerçevesinde ilk 20 milyon maskenin ülkelerine ulaşacağını kaydetti.

Çekya ile İtalya arasındaki maske krizi

Bakan Di Maio, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda da Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek’ten bir mektup aldığını belirterek, Çekya makamlarının el koyduğu İtalya’ya gelmesi gereken 110 bin maskenin 48 saat içinde geleceğini duyurdu.

Çekya makamları, yürütülen soruşturma çerçevesinde kısa süre önce Çin’in İtalya’ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbi yardım konvoyuna el koymuştu.

İtalyan La Repubblica gazetesi de Çekya makamlarının İtalya’ya gidecek maskelere el koymasını, “Koronavirüs acil durumunda Çekya’dan İtalya'ya karşı ciddi AB dayanışması eksikliği” olarak yorumlamıştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, söz konusu paylaşımında ayrıca Türkiye’den gelecek 200 bin maskeye ilişkin tıkanıklığın da aşıldığını belirtti.