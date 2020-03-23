Washington banliyölerinde gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine limit getirildi

ABD’nin başkenti Washington’un banliyölerindeki marketlerinde gıda ve temel ihtiyaç ürünleri alımına limit getirildiği, ayrıca marketlere girebilen kişi sayısının da sınırlandığı belirtildi.

Sputnik muhabiri, Washington’a 20 dakikalık mesafede bulunan Rockville’de, ülkenin en büyük bakkal zincirinin şubesinde, tek seferde nelerin alınabileceği ve miktarı belirtilen listenin asıldığını bildirdi. Listede en çok talep gören ürünler yer alıyor.

Kasalara yerleştirilen listede, tek seferde en fazla 2 tavuk, 2 kıyma paketi ve 3 paket peynirin alınabileceği belirtildi.

Listede ayrıca şu ürünler yer alıyor: Makarna (4 paket), makarna sosu (3 adet), konserve sebzeler (12 adet), yumurta (2 paket x 12 adet), süt (3 kutu), ekmek (2 adet). Bir kişiye en fazla birer tane tuvalet kağıdı ve içme suyu veriliyor.

Resmi olarak perakende zincirlerin limit kararı almadığı, bu örneğin, belirli bir mağazanın yöneticilerinin girişimi olduğu kaydedildi.

Bir diğer popüler perakende zincirinin Washington DC ve Maryland’daki mağazalarında ise kalabalıkları önleme amacıyla giriş kısıtlanması uygulanıyor. Uygulama sonucu mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Kuyruktaki insanlar aralarında 1-2 metrelik mesafe korumaya çalışıyor. Ayrıca bu mağazaların çalışma saatleri de azaltıldı.