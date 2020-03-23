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11:14 23 Mart 2020
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    Ziraat Bankası

    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan koronavirüs önlemleri

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1245)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003231041660430-ziraat-bankasi-31-martta-odenmesi-gereken-kredi-odemeleri-ertelenecek/

    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, koronavirüs salgınına ilişkin önlemler alındığını duyurdu.

    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'ta ödenmesi gereken kredi ödemelerinin erteleneceğini duyurdu. 

    Halkbank'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek."

    Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: 

    “Ekonomik İstikrar Kalkanı” hamlesi doğrultusunda, Ziraat Bankası yeni bir adım atıyor; vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı aşağıda belirtilen destekleri devreye alıyor.

    Bu kapsamda:

    1) 31.03.2020 tarihinde ödenmesi gereken dönem sonu taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin talepleri üzerine söz konusu ödemelerin ötelenmesine imkan verilmesi,

    2) Nakit akışı bozulduğu için ödeme sorunu yaşayan müşterilerimizin mevcut kredilerinin; 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre  tanınmak suretiyle, uygun vadeli yapılandırma uygulamalarının geliştirilmesi,

    3) Personel maaşlarını, Bankamız  üzerinden ödeyen firmaların 2020 Şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını  azaltmamaları kaydıyla; Önümüzdeki 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilmesi,

    4) Kredili müşterilerimiz tarafından Bankamız üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla kullanılmak üzere; genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi,

    5) İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Bankamız kurumsal kredi kartı ve DBS limiti bulunan müşterilerimizin kurumsal kart limitlerinin artırılması, tedbirlerini bugünden itibaren  uygulamaya almış bulunuyoruz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    Vakıfbank'tan 9 maddelik destek paketi

    Vakıfbank'ın kredi vadelerinin ertelenmesinden mevcut kredilerin yeniden yapılandırılmasına kadar pek çok maddeyi barındıran 'koronavirüs önlem paketi' ise şöyle:

    "1- Firmaların, 31 Mart devre sonu faizleri de dahil olmak üzere 30 Haziran 2020 tarihine kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanması,

    2- İstihdam koruma amaçlı kredi taleplerini karşılamak amacıyla işletmelere ‘3 aylık maaş gideri’ kadar uzun vadeli kredi kullandırılması,

    3- İşletmelerin mevcut kredilerinin kendi nakit akışlarına uygun ve sektörel durumlarına göre  ödemesiz dönemli olarak yeniden yapılandırılması,

    4- Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü kredilerin 12 aya kadar ödemesiz dönemli olarak yapılandırılması,

    5- Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim limitlerinin artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilmesi,

    6- Firmalara ait Business Kartlarda limit artırımına gidilerek, maliyetsiz tedarik kapasitelerinin artırılması,

    7- VBanko Çek ürünü limiti ve yaygınlığının artırılarak, bankacılık garanti imkanının dolaşıma sürülmesi yoluyla nakit ihtiyacının azaltılması ve maliyetsiz finansman imkanı sağlanması,

    8- Bireysel kredi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kredi taleplerinin VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Sky Limitler üzerinden sağlanarak salgın riskine maruz bırakılmaması,

    9- Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı ödemelerinin 3 aya kadar ötelenebilmesi.

    VakıfBank Mobil, İnternet Bankacılığı ve ATM’ler üzerinden yapılamayan işlemler için VakıfBank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1245)
    Etiketler:
    Halkbank, Vakıfbank, Kredi borcu, Kredi, Koronavirüs, Ziraat Bankası
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