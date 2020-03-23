Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman bin Abdulaziz tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımlanan kararnameyle bugünden itibaren ülke genelinde 21 gün süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يصدر أمره بمنع التجول للحد من انتشار #فيروس_كورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.#واس pic.twitter.com/DN0mvdbqsY — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 22, 2020

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Saat 19.00 ile 06.00 arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağından güvenlik ve sağlık gibi hassas kurumlarda çalışanlar kapsam dışında tutuldu.

Kararnamede, vatandaşlara bu süre zarfında zorunlu haller dışında evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan yönetimi dün koronavirüs vaka sayısının 511'e yükseldiğini duyurmuştu.