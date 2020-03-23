Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 30'a, vaka sayısının 1.236'ya çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı da askerleri salgından korumak için önlemler alındığını bildirdi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alındığı belirtildi.

Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020

​Açıklamada ayrıca, yeni celplerin şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edildikleri ve sağlık muayenesinden geçirildikler vurgulanırken, tüm bu işlemlerde sosyal mesafe kuralının uygulandığı kaydedildi.

Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevkedilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020

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