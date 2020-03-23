Rusya’da 71 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Toplam vaka sayısı 438 oldu

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, son 24 saatte 71 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini açıkladı. Yeni vakaların hepsinin başkent Moskova’da olduğu belirtilirken, toplam vaka sayısı 438’e ulaştı.

Mişustin, bakanlar kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda, 71 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü ifade etti.

Koronavirüsle mücadele merkezi ise yeni vakaların hepsinin Moskova’da olduğunu ve vakaların tamamının son 2 hafta içinde salgınla ilgili durumun iyi olmadığı ülkelerde bulunduğu kaydetti.

Rusya’da görülen toplam vaka sayısı böylece 438’e ulaştı. Şu ana kadar ki vakaların 262’si Moskova’da, 17’si iyileşti, 52 bin kişi de gözetim altında.

Mişustin’den yaşlılara sokağa çıkmama çağrısı

Mişustin, yaşlılara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayıp evde kalma çağrısında bulundu.

Rusya Başbakanı, “Gençlere de seslenmek istiyorum. Lütfen yaşlılara göz kulak olun. Birçoğu yalnız ve siz olmadan bu durumu atlatamazlar. Onlara yiyecek içecek, ilaç götürebilir, faturalarını ödemelerine yardım edebilir, gerekli olduğu takdirde sağlıkçıları veya sosyal hizmetleri yardıma çağırabilirsiniz” ifadelerini de kullandı.