Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 11269 vatandaş 36 yurtta karantina altında

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye’ye dönen ve karantinaya alınan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi.

Koronavirüsle mücadelede başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların hızlı ve koordineli bir şekilde önlemleri hayata geçirdiğini belirten Kasapoğlu, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başta gençlerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11269 vatandaşın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait 23 ildeki 36 yurtta gözlem altında tutulduğu bilgisini verdi.

Söz konusu yurtlardaki toplam oda sayısının 13670, kapasite sayısının ise 49 bin 932 olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalara kaldıklarını vurgulamak isterim" değerlendirmesinde bulundu.

Yurtların vatandaşlar için hakiki bir yuva olacak şekilde tasarlandığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu süreç tamamlandığında, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Allah hem milletimizi hem de bütün insanlığı tez zamanda selamete çıkarsın" şeklinde görüş belirtti.

Açıklamada, yurtlardaki odalarda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemelerinin bulunduğu belirtildi.

İnternet hizmetinin de sağlandığı yurtlarda, doktor ve sağlık çalışanlarının sürekli hazır bulunduğu ifade edildi.

Karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlar ve misafir sayıları ise şöyle: