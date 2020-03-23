Kasapoğlu: Yurt dışından gelen 11269 vatandaş 36 yurtta karantina altında

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası Türkiye’ye dönen ve karantinaya alınan vatandaşların durumu hakkında bilgi verdi.
Koronavirüsle mücadelede başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların hızlı ve koordineli bir şekilde önlemleri hayata geçirdiğini belirten Kasapoğlu, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başta gençlerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11269 vatandaşın Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne ait 23 ildeki 36 yurtta gözlem altında tutulduğu bilgisini verdi.
Yurtların vatandaşlar için hakiki bir yuva olacak şekilde tasarlandığını ifade eden Kasapoğlu, "Bu süreç tamamlandığında, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Allah hem milletimizi hem de bütün insanlığı tez zamanda selamete çıkarsın" şeklinde görüş belirtti.
Açıklamada, yurtlardaki odalarda tuvalet, banyo, buzdolabı, çalışma masası, kişisel bakım ve temizlik malzemelerinin bulunduğu belirtildi.
İnternet hizmetinin de sağlandığı yurtlarda, doktor ve sağlık çalışanlarının sürekli hazır bulunduğu ifade edildi.
Karantina altına alınan vatandaşların kaldığı yurtlar ve misafir sayıları ise şöyle:
- Adana (Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu) Katar’dan gelen 134 kişi
- Ağrı (Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurdu) İran’dan gelen 3 kişi
- Ankara (Şehit Özel Harekatçılar Yurdu, Milli İrade Yurdu, Gölbaşı Yurdu, Haymana Öğrenci Yurdu) Umreden gelen 3 bin 58 kişi
- Ardahan (Kaşgarlı Mahmut Yurdu) Azerbaycan’dan gelen 58 kişi
- Aydın (Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu) Lüksemburg’dan gelen 180 kişi
- Bartın (Çeşm-i Cihan Yurdu) Umreden gelen 21 kişi
- Bilecik (Ertuğrul Gazi Yurdu) 69 asker
- Bolu (Hayretttin Tokadi ve Seyit Avşar Yurdu) Yunanistan ve Kolombiya’dan gelen 49 kişi
- Eskişehir (Gündüzalp Yurdu) Umreden gelen 254 kişi
- Hatay (Yayladağı Yurdu) Lübnan'dan gelen 6 kişi
- Iğdır (Iğdır Yurdu) Azerbaycan’dan gelen 39 kişi
- Isparta (Murad Hüdavendigar Yurdu) Umreden gelen 586 kişi
- İstanbul (Kanuni Sultan Süleyman Yurdu, Florya Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Yurdu) Avrupa’dan gelen 1955 kişi
- Kastamonu (Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci ve Kastamonu Yurdu) Umreden gelen ve asker toplam 97 kişi
- Kayseri (Hunat Hatun Yurdu) Umreden gelen 252 kişi
- Kırklareli (Hundi Hatun Yurdu) Gürcistan, Portekiz, Lüksemburg, Cezayir, Özbekistan, Kazakistan, Kanada ve Tunus’tan gelen toplam 487 kişi
- Kocaeli (Ali Fuat Cebesoy Yurdu, Canfeda Hatun Yurdu, Şerife Gelin Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Yurdu) Avrupa’dan ve Tunus’tan gelen 891 kişi
- Konya (Tahir Büyükkörükçü Yurdu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu) Umreden gelen 2 bin 180 kişi
- Mersin (Kırkkaşık Yurdu, Mersin Kız Yurdu) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 393 öğrenci
- Sakarya (Arif Nihat Asya Yurdu) Ukrayna’dan gelen 88 kişi
- Şırnak (Cezeri Yurdu) KKTC'den gelen 51 öğrenci
- Tekirdağ (Süleymanpaşa Yurdu, Çorlu Erkek Yurdu) Filipinler, Ukrayna ve Kazakistan’dan gelen 367 kişi
- Zonguldak (Nesibe Hatun Yurdu) Ukrayna’dan gelen 51 kişi.
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