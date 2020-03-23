Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı öneriler: KHK ile gönderilenler sağlık kuruluşlarına geri çağrılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hükümete bazı önerilerde bulundu.Dayanışma güzeldir ve güçlendirir" ifadesini kullandı.
"Bugün siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizinle paylaşacağım" diyen Kılıçdaroğlu, bunları şöyle sıraladı:
- 5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da ayrım gözetmeksizin davet edilmeli.
- Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları hızla karşılanmalı.
- Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağrılmalı.
- Hem salgın hem de milli güvenlik açısından askeri hastaneler açılmalı.
- Merkezi yönetim ve belediyeler eşgüdüm içinde çalışmalı.
- Geçici olarak kapatılan iş yerlerinden, esnafın kira harcalamaları hazine bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli.
- Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırmalı ve faizsiz olarak ertelenmeli.
- Okulların zorunlu olarak ücretli öğrenmen ve kursiyer öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeli.
- Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanmaları için TBMM'de yeni bir düzenlemeye gidilmeli.
- Konaklama, ulaşım gibi faaliyetler gösteren yerlere kolaylık sağlanmalı.
- Yoksullar sağlıkları ile uğraşırken, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı.
- Kendi sağlıklarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş değerinde ücret yatırılmalı ve sağlıkta şiddet kanunu artık yürürlüğe girmelidir.
- Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan, hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli.
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