Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı öneriler: KHK ile gönderilenler sağlık kuruluşlarına geri çağrılmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hükümete bazı önerilerde bulundu. Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen sağlık çalışanlarının görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, askeri hastanelerin de süratle yeniden açılmasını tavsiye etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hükümete bazı önerilerde bulundu.

Sözlerinin başında bu mücadelede hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu,na teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, bu salgının herkese ön yargılardan arınması gerektiğini gösterdiğini belirterek "Bu salgın bize birlikte hareket etmeyi gösterdi. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir " ifadesini kullandı.

"Bugün siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizinle paylaşacağım" diyen Kılıçdaroğlu, bunları şöyle sıraladı: