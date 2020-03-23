Digiturk: Ertelenen spor müsabakaları başlayana kadar tüm dizi, film ve spor kanalları ücretsiz

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digiturk, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, tüm dizi ve film kanalları spor paketinin üyelerine ücretsiz olacağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle evde kal kampanyasına bir destek de TV platformu Digitürk'ten geldi. Digitürk, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, tüm dizi/film kanalları ve spor paketini üyelerine ücretsiz erişimine açtığını duyurdu.

Digiturk'ten yapılan açıklama şöyle;

"Koronavirüs salgını nedeniyle herkese evinde kalmasının tavsiye edildiği bu dönemde Digiturk, çeşitli paketlerini yükselterek üyelerinin daha fazla eğlence içeriğine erişebilmesini sağlıyor. Önümüzdeki dönemde, spor karşılaşmaları yeniden başladığında, Digiturk spor paketi üyeleri, ertelenen tüm karşılaşmaları izleyebilecek.

beIN ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin tavsiyelerini destekliyor ve daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oluyor.

Bugün itibariyle Digiturk, mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara aşağıdakileri sunuyor:

Ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, Digiturk'ün tüm dizi ve film kanalları spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı.

Mart ayı sonuna kadar eğlence içeriklerinin tamamı, beIN CONNECT üzerinden, tüm Digiturk üyelerinin ücretsiz erişimine açıldı. Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması Nisan ayında tekrar değerlendirilecek.

beIN CONNECT'e yeni üye olacak herkese tüm eğlence içerikleri 1 ay boyunca ücretsiz sunuluyor. Koşullara bağlı olarak bu sürenin uzatılması tekrar değerlendirilecek.

Spor dışı paketlerden herhangi birine yeni üye olacaklar, Digiturk'ün eğlence kanallarını 3 ay ücretsiz olarak izleyebilecek."