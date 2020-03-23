Edirne'de koronavirüs önlemleri: Kente seyyar satıcı girişi yasaklandı

Edirne Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı yeni önlemleri duyurdu.

Bu kapsamda vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla şehir dışından gelen seyyar satıcıların kente girişinin yasaklandığını açıklandı.

Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve mallarına el konulacağı bildirildi.