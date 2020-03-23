Erol Köse: Koronavirüsten koruduğu iddia edilen ürünün tanıtımını yapan Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldı

Aralarında Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Ebru Akel gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, Instagram hesaplarından No Attack isimli bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı.
Sosyal medyada gündem yaratan konu için Erol Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldüğünü ve bakanlığın olaya el koyduğu bilgisini paylaştı.
Erol Köse, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Savcılık Seda Sayan ve Şeyma'ya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp koronaya yararlıymış havası verdiler, Fahrettin Koca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı’nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın. Korona fırsatçıları, Tarım Bakanlığı’ndan ot / takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışcasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeyma'ya hem para hem hapis cezası gelebilir. Fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir. Dikkat et ve yay."
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DOLGU BOTOX FACIASI NEDENIYLE ZOR KONUŞAN SEDA ve SARI DUL ŞEYMA ‘ya SAHTE İLAÇ ŞEBEKESİNE YARDIM VE YATAKLIK SUÇUNDAN CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA AÇILDI , @drfahrettinkoca SAĞLIK BAKANLIĞI DA CUMHURBAŞKANLIĞI DA BİLGİLENDİRİLDİ ! SAHTE İLAÇ ŞEBEKESİ NO AATTACH İSİMLİ İÇİ KOF OLAN MADDEYİ CORONA İLACI DIYE SEDA SAYAN VE ŞEYMA İLE TANITTI AMA DR EROL YAKALATIP URUN SAHTE VE RUHSATSIZ ÇIKINCA HER KONUDA AHKAM KESEN GÜYA DOBRA SEDA’NIN MASKESİ DÜŞTÜ ! ŞEYMA’NIN EVDE AĞLAMA KRIZINDE OLDUĞU OGRENILIRKEN SEDA’NIN ARACILARLA EROL KOSE’YE NOLUR YAZMASIN DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ AMA ARTIK ÇOK GEÇ , UTANIN BU KADAR HASSAS BIR KONUDA HALKIN KANINI EMENLERE ÜÇ KURUŞ İÇİN NASIL ALET OLDUNUZ DA MİLLETI SOYDURDUNUZ BRE AÇ GÖZLÜLER ! ORDAN GELECEK PARA SIZE HAYREDER Mİ SANDINIZ , CORONA İLACI BULSALAR O MERDIVEN ALTI SUMUKLU DOLANDIRICILAR NOBEL ALIR VE MILYAR DOLARA DUNYAYA AÇILIR A BRE SAFTRIK PARAGÖZLER , ŞİMDI GÖZUMUZ GORMESIN SIZI, KURU SIKI HEYHEYLER KÜKREMELER ZAMANI BITTI BALONUNUZ SÖNDÜ .. BU İŞ TERZIM SÖZ YAZARIM DEDIGIN EVLI ADAMLA AŞK YAŞAMAYA BENZEMEZ ! VEBALİ VAR BU TOPLUM AFFETMEZ ALLAH AFFETMEZ! YARGI MAHKEME HİÇ AFFETMEZ 🔥👊🏻☠️🔬💉🦠👽☠️ NE DİYORSAK O! Maskeler tek tek düşecek !
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