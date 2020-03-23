Kayıt
17:21 23 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Şeyma Subaşı

    Erol Köse: Koronavirüsten koruduğu iddia edilen ürünün tanıtımını yapan Seda Sayan ve Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldı

    © Fotoğraf : Instagram
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1283)
    0 240
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103635/78/1036357829_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_65ae4104783c96a08f9a4a5f30192739.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003231041664336-erol-kose-koronavirusten-korudugu-iddia-edilen-urunun-tanitimini-yapan-seda-sayan-ve-seyma-subasina/

    Müzik prodüktörü Erol Köse, koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen ürünün tanıtımını yapan şarkıcı Seda Sayan ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'na soruşturma açıldığını söyledi.

    Aralarında Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seray Sever, Seren Serengil, Ebru Akel, Perihan Savaş, Ebru Akel gibi isimlerin bulunduğu ünlüler, Instagram hesaplarından No Attack isimli bir gıda takviyesinin reklamını yapmışlardı. 

    Koronavirüs - maske - İstanbul - Türkiye
    © AFP 2020 /
    Koronavirüsten koruduğu iddia edilen ilaçla ilgili uyarı: Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmesi doğru değil
    Söz konusu gıda takviyesinin ’korona da dahil tüm grip türlerine karşı koruduğu’ şeklinde tanıtılması üzerine, yapılan araştırmalar sonucunda gıda takviyesinin virüslere karşı koruduğu bir yana, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan herhangi bir onayı ya da kaydı bile bulunmadığı görülmüştü.

    Sosyal medyada gündem yaratan konu için Erol Köse, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüldüğünü ve bakanlığın olaya el koyduğu bilgisini paylaştı.

    Erol Köse, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Savcılık Seda Sayan ve Şeyma'ya soruşturma açtı, ilaç ruhsatı olmayan @noattack_ adlı ölümcül zararlı ilacı para için sahtekarca tanıtıp koronaya yararlıymış havası verdiler, Fahrettin Koca ile görüşüldü. Bakanlık olaya el koydu, ürünü üreten Cüneyt Alacacı ve oğlu Bilgehan Alacacı’nın sahte ilaç işinde yeni olmadıkları iddia edildi. Herkes yaysın kimse kullanmasın. Korona fırsatçıları, Tarım Bakanlığı’ndan ot / takviye ruhsatı alıp virüsü öldürür diye ilaçmışcasına endikasyon belirtip Sağlık Bakanlığı izni ve testleri olmayan ürün satan sahtekarlara göz açtırmayan savcılık olaya el koydu. Seda Sayan ve Şeyma'ya hem para hem hapis cezası gelebilir. Fırsatçılar her an yurt dışına kaçabilir. Dikkat et ve yay."

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    DOLGU BOTOX FACIASI NEDENIYLE ZOR KONUŞAN SEDA ve SARI DUL ŞEYMA ‘ya SAHTE İLAÇ ŞEBEKESİNE YARDIM VE YATAKLIK SUÇUNDAN CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞINCA SORUŞTURMA AÇILDI , @drfahrettinkoca SAĞLIK BAKANLIĞI DA CUMHURBAŞKANLIĞI DA BİLGİLENDİRİLDİ ! SAHTE İLAÇ ŞEBEKESİ NO AATTACH İSİMLİ İÇİ KOF OLAN MADDEYİ CORONA İLACI DIYE SEDA SAYAN VE ŞEYMA İLE TANITTI AMA DR EROL YAKALATIP URUN SAHTE VE RUHSATSIZ ÇIKINCA HER KONUDA AHKAM KESEN GÜYA DOBRA SEDA’NIN MASKESİ DÜŞTÜ ! ŞEYMA’NIN EVDE AĞLAMA KRIZINDE OLDUĞU OGRENILIRKEN SEDA’NIN ARACILARLA EROL KOSE’YE NOLUR YAZMASIN DEDİĞİ ÖĞRENİLDİ AMA ARTIK ÇOK GEÇ , UTANIN BU KADAR HASSAS BIR KONUDA HALKIN KANINI EMENLERE ÜÇ KURUŞ İÇİN NASIL ALET OLDUNUZ DA MİLLETI SOYDURDUNUZ BRE AÇ GÖZLÜLER ! ORDAN GELECEK PARA SIZE HAYREDER Mİ SANDINIZ , CORONA İLACI BULSALAR O MERDIVEN ALTI SUMUKLU DOLANDIRICILAR NOBEL ALIR VE MILYAR DOLARA DUNYAYA AÇILIR A BRE SAFTRIK PARAGÖZLER , ŞİMDI GÖZUMUZ GORMESIN SIZI, KURU SIKI HEYHEYLER KÜKREMELER ZAMANI BITTI BALONUNUZ SÖNDÜ .. BU İŞ TERZIM SÖZ YAZARIM DEDIGIN EVLI ADAMLA AŞK YAŞAMAYA BENZEMEZ ! VEBALİ VAR BU TOPLUM AFFETMEZ ALLAH AFFETMEZ! YARGI MAHKEME HİÇ AFFETMEZ 🔥👊🏻☠️🔬💉🦠👽☠️ NE DİYORSAK O! Maskeler tek tek düşecek !

    HEM DOKTOR HEM ÜNLÜ (@dr_erolkose)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1283)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Soruşturma, Sağlık Bakanlığı, Seda Sayan, Şeyma Subaşı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya'nın başkenti Roma'da bir binanın duvarına visüre karşı müdacele eden 'Roma Tatili' filminin baş karakterlerinin yer aldığı grafiti çizildi.
    Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüsle mücadele konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ‘Petrol fiyatlarındaki çöküş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötüsü’
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet