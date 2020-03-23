DSÖ Başkanı, 'Bu salgını durdurmanın tek yolu' mesajını paylaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus Twitter hesabından İtalya'ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaşarak önemli bir mesaj verdi.

Başkanı Ghebreyesus, Twitter hesabından İtalya'ya destek için gelen Kübalı doktorların görüntülerini paylaşarak salgını yenmenin tek yolunun 'dayanışma' olduğunu vurguladı.

Tweetinde "Milletler arasındaki dayanışma, sağlık çalışanları arasındaki dayanışma, herbirimiz arasındaki dayanışma bu COVID19 salgını durdurmanın tek yoludur" ifadelerini kullanan Ghebreyesus'ın paylaştığı videoda, İtalya'nın salgınla mücadelesine destek vermeye gelen Kübalı doktor grubu görülüyor. İtalyanlar Kübalı doktorları ayakta alkışlıyor. Kübalı doktorlar da İtalyanların bu jestine onları alkışlayarak cevap veriyor.

Solidarity among nations, solidarity among #healthworkers, solidarity among all of us is the only way to stop this #COVID19 pandemic. #Solidarity. #coronavirus https://t.co/AbSEvLvnEt — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020

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