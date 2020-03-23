Moskova’daki enfeksiyon hastanesinin inşaatında çalışan işçilere Sovyet tipi afişlerle motivasyon

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Andrey Boçkarev’in açıklamasına göre, kentteki yeni enfeksiyon hastalıkları hastanesinin inşaatında işçileri motive etmek için alana 4 adet afiş yerleştirildi.

Afişlerden birinde kentin Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yer alıyor.

Boçkarev, “Enfeksiyon haftalıkları merkezinin inşasına yönelik çalışmalar kesintisiz ve hızla devam ediyor. 24 saat çalışmalar sürülüyor. Afişlerle emekleriyle ustalık gösteren işçilerin morallerini yükseltilmesi amaçlanıyor” dedi.

Afişlerde, “İşçi, her dakikanın önemi var!”, “Koronayı da virüsü de gömelim!”, “Yorulup pes mi ettin? Gerçek savaşçılara yer aç!”, “İşçi, bu merkeze ihtiyacımız var!” gibi ifadeler yer aldı. Afişler tasarımlarıyla Sovyetler Birliği döneminde kullanılan afişleri anımsattı.

Мотивировать строителей на скорейшую постройку инфекционного центра в Новой Москве теперь будут агитплакатами. pic.twitter.com/XO0C1ujISW — Чипполино ☭ (@Beria911) March 21, 2020

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Koronavirüs salgını nedeniyle hastanenin inşaatı hızlandırılmış olarak sürüyor. Şu ana kadar Rusya’da 438 vaka görüldü.