İzmir'de '65 yaş uyarısı' yapan belediye başkanına yaşlı kadın bastonuyla vurdu

Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, ilçedeki cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirlerini denetlerken, yasak olmasına rağmen yakınıyla birlikte yürüyen 65 yaşın üzerindeki kadını gördü.
İzmir'de '65 yaş uyarısı' yapan belediye başkanına yaşlı kadın bastonuyla yanıt verdi https://t.co/LsrBZJlG3S pic.twitter.com/5CqtkIYtKJ— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 23, 2020
Sokağa çıkmaması istenen yaş grubundaki kadın, kendisini uyaran Gürbüz'ün bacağına bastonuyla hafifçe vurdu.
Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü. Yaşlı kadın, daha sonra yanındaki yakınıyla birlikte evine gitti.
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