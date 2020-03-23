Sivas'ta 65 yaş üstü 3 kişiye, Amasya'da bir kahvehaneye para cezası uygulandı

Sivas'ta 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayan 3 kişiye 392'şer lira ceza kesildi. Amasya'da ise İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye uymayan bir kahvehaneye 3 bin 156 lira idari para cezası uygulandı.