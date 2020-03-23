Sivas'ta 65 yaş üstü 3 kişiye, Amasya'da bir kahvehaneye para cezası uygulandı

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları denetimlerde 65 yaş üzeri 3 kişinin sokakta gezindiklerini tespit etti.
Polisler uyarılara rağmen yasağı ihlal eden 3 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 392'şer lira ceza uyguladı.
Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu. Partal, yasağa uymayanlara uygulanan para cezasının devam edeceğini belirtti.
Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi
Amasya'da, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde yayımladığı genelgeye uymayan bir kahvehaneye 3 bin 156 lira idari para cezası kesildi.
Genelge kapsamında Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler kent merkezinde denetimlerde bulundu.
Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı.
İşletme sahiplerini uyaran ve 3 bin 156 lira idari para cezası kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)