Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Türkiye geneline yayıldı, Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaçtan getirdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 30 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair açıklama yaptı. Virüse karşı Çin'de olumlu sonuç veren bir ilacı getirdiklerini ve uygulamaya başladıklarını duyuran Koca, "Salgının tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 30 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair açıklamalarda bulundu.

Virüsün Türkiye geneline yayıldığını belirten Koca, hastalığa karşı mücadelede deneyim kazandıklarını ve olayları takip etmek yerine olasılıklara bakarak ön kesmeye çalıştıklarını ifade etti.

Koca'nın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

Koronavirüsle mücadelede deneyim kazandık. Olayları takip etmek yerine olasılıklara bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Büyüklerimizden sözlerime kulak vermelerini istirham ediyorum. Bu toplumun sizin tavsiyelerinize ihtiyacı var. Siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin, evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun.

Bir diğer haberim insan kaynağımızın yeterliliği konusunda, kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. Koronavirüsün yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlardı. Yerli cihazların üretimine başlıyoruz. Bugün 50 bin hızlı tanı kiti geldi. Perşembe 300 bin kit gelmiş olacak.

Şimdi tedbir zamanıdır. Evde zaman geçirme, çok daha mutlu bir geleceğe hazırlanma zamanıdır. Tedbirleri bizler tek tek uyguluyoruz. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz. Ama bu şahıs şahıs yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz.

İyileşen hastalarımız var. Bunları önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Bu sabah itibariyle Çin'de olumlu sonuçlar veren özel bir ilaçtan getirdik. Yoğun bakımdaki hastalara verilmeye bugün başlandı.

Koca, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin soruları ve Koca'nın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

- Sokağa çıkma yasağı gündemde mi?

Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor.

- KHK ile ihraç edilen Doç. Mustafa Ulaşlı ile görüşeceğiniz doğru mu?

Biz herkese açık bir şekilde davetimizi yapıyoruz. Aşı konusunda kim neyi ne kadar yapabiliyorsa, o dediğiniz kişi dahil bizimle paylaşmasını istiyoruz.

- Vakaların ağırlıkla Van'da görüldüğü iddiası var.

Salgının tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim. Van'da da vakalar var fakat sayısı 10'un üzerinde değil. Vakalar sadece bir bölgeye lokalize değil ülkenin geneline yayılmış pozitif vakalarımız var.

Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Koronavirüs ile ilgili son gelişmeler ve aldığımız yeni tedbirlere ilişkin basın açıklamamız.



📍SAĞLIK BAKANLIĞI BİLKENT YERLEŞKESİ / ANKARA https://t.co/f9Uh92qyoD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020

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