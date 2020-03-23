Bakan Albayrak: Sağlık çalışanları için 4.5 milyar liralık ek ödenek ayrıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık çalışanları için 4.5 milyar TL ek ödenek ayrıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sağlık çalışanlarının performans ödemeleri için 4.5 milyar TL ek kaynak sağlandığını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık.Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz.



32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az. https://t.co/rJBhfgfDIO — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 23, 2020

​Sağlık Bakanlığı'na 32 bin yeni personel alımının da onaylandığını duyuran Albayrak, "Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, "Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman diliminde, tavan yüzde 100 oranında olacağını ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu.