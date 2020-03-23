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23:27 23 Mart 2020
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    Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan işverene çağrı: Lütfen işçi çıkartmayın

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Koronavirüs salgını
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    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işverenlerin özellikle koronavirüse karşı verilen mücadele sürecinde işçi çıkartmamasını isteyerek, "20 yıldır yanında çalışan işçiye 20 gün cebinden ücret ödesen ne olur? Dünyanın sonu mu gelir? Lütfen işçi çıkartmayın” dedi.

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi’nde açıklamalarda bulundu. Atalay koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

    İşyerlerinin büyük bir kesiminde işçilerin izne çıkarıldığını belirten Atalay, işçi çıkarılmaması gerektiği konusunu şu sözlerle açıkladı:

    "İşverenlerimiz de özellikle bu süreçte işçi çıkartmasın. 20 yıldır yanında çalışan işçiye 20 gün cebinden ücret ödesen ne olur? Dünyanın sonu mu gelir? Lütfen işçi çıkartmayın. Örgütlü yerlerde neredeyse sorun yok, ancak Türkiye’de neredeyse 13 milyon örgütsüz işte çalışan insanlar var. Hizmet sektörü, sanayi, AVM gibi yerlerde çalışıyorlar. Bu arkadaşlarımızın şu anda işyerleri kapalı ama bunların ev-araba kredileri var ve devlet ve özel bankaların en azından birkaç ay kredi ödemeleri ertelensin. Taleplerimizin başında gelenlerden biri o, çünkü bu insanlar şu an çalışmıyor ve kredileri ödeme imkanı yok.”

    Sophie Wilmes
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    'İşsizlik ödeneğinde 600 gün şartından vazgeçilsin'

    Atalay örgütlü olmayan işçiler için devletin adım atmasının gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

    "Biz sendikalar üyelerine imkanları nispetinde ihtiyaç halinde destek olsun. Bir kısmını işveren, bir kısmını devlet, bir kısmını ise sendikalar karşılasın. Örgütlü olmayan arkadaşlarımız için ise devletin adım atması lazım. Örneğin, kağıt toplayanlar var ve bu insanlar kağıt toplarsa karınları doyuyor. Özellikle bazı belediyelerimiz bu insanların ihtiyaçlarını karşılıyor ve bununla ilgili Çalışma Bakanlığımızın çalışma başlatmasını ve bu insanların yaşamlarını sürdürmesini sağlamak zorunda. Özellikle bu işsizlik ödeneği ile ilgili konuşmak istiyorum. Bugün başladı, 3 sene içinde 600 gün çalışanlar bundan istifade edebiliyor. Ancak bu dönemde bu 600 günden vazgeçmemiz lazım. Bir gün bile sigortalı çalıştıysa işsizlik ödeneğinden faydalansın. 600 gün şuan için kabul edilebilir bir durum değil. Şuan olağanüstü bir süreçteyiz. Devlet, özel sektör, patronlar ve sendikalar paralarını tam zamanı olan bugün harcamalıdır. Bir an evvel bununla ilgili çalışma yapmak gerekiyor."

    Etiketler:
    işten çıkarma, işçi, Koronavirüs, Ergün Atalay
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