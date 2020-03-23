Çin’de ‘yeni Kovid-19 dalgası riski’ uyarısı yapıldı

Çinli epidemiyolog ve hepatolog Prof. Li Lanjuan, ülkesinin yeni bir salgın dalgası ile karşı karşıya kalabileceği belirtti.

China News’a konuşan Pekin Virüslerle Mücadele Uzman Grubu üyesi, Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Li Lanjuan, ithal vakaların ülkenin yoğun nüfuslu şehirlerinde yeni bir salgın dalgası oluşturmasından endişe edildiğini, zira bu şehirlerde yaşayan insanların sıkça ülkeye dönen vatandaşlar ve yabancılarla temas ettiğini ve yurtdışı seyahatlerine çıktığını söyledi.

Uzman, böyle şehirler arasında Pekin, Şanghay, Shenzhen ve Hangzhou’ya işaret etti.

Li, “Diğer şehirlerde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için çabalarımızı yoğunlaştırmaya devam etmemiz ve yorulmadan çalışmamız gerekiyor” dedi.