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02:30 24 Mart 2020
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    Rusya'da toplam vaka sayısı 438'i buldu, 262'si ise başkent Moskova'da görüldü.

    Ünlü Rus doktordan ülkedeki koronavirüsün gerçek boyutuyla ilgili açıklama

    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Koronavirüs salgını
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    Ünlü Rus doktor Myasnikov, Batı medyasının ve sözde ‘Doktorlar Birliği’ sendikasının başkanı Anastasiya Vasilyeva’nın Rusya yönetimine yönelik ‘ülkedeki salgının gerçek boyutunu sakladığı’ suçlamalarını değerlendirdi.

    Rusya’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili durum İtalya, Çin veya ABD ile karşılaştırıldığında çok daha iyimser görünüyor. Peki bunun nedeni ne? Rusların özel bir bağışıklığa sahip olması mı, yoksa ülke yönetiminin ilk günlerden itibaren aldığı tedbirler mi? Yoksa başka sebepleri mi var?

    Moskova Jadkeviç Hastanesi Başhekimi, Amerikan Tıp Derneği üyesi meşhur televizyon sunucusu Aleksandr Myasnikov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya’nın koronavirüse karşı mücadeledeki gerçek durumu değerlendirdi.

    Myasnikov önce salgının dünyaya yayılmasının özelliklerine değindi. Rus doktor şöyle konuştu: “İtalya’da ilk başta korku yoktu, zira Çin uzaktı ve insanlar tehlikeyi hissetmiyordu. Ama 20 Şubat’ta, 30 yaşındaki bir genç adam ağır zatürre ile hastaneye başvurdu. Muayene sonucu bunun koronavirüs olduğu anlaşıldı. Ertesi gün 36 kişi daha başvurdu, sonra 25 kişi, ardından 20 kişi daha geldi. 3 gün içinde 100’den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

    En önemlisi, bu insanlar ne ilk hasta ile, ne de aralarında herhangi bir teması olmamıştı. Bir yerlerde büyük bir salgının olduğu anlaşıldı. Genel olarak salgınlarda hastaların belli bir yüzdesi yoğun bakıma düşüyor. Dolayısıyla eğer 100 kişi hastaneye kaldırıldıysa bu, bir yerlerde en az 20 bin kişi enfeksiyon kapmış demek, ama nerde olduğu bilinmiyor. Ağır hasta ve ölüm sayısına göre genel hasta sayısını anlamış oluyoruz. Ama Çin’de hastaların yüzde 5’i ağırken İtalya’da bu oran yüzde 15”.

    İtalya'da 1500 hastaya 700 yatak

    Rusya’da durumun baştan beri çok farklı olduğunu kaydeden doktor, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Rusya’da ağır hasta yok. Tek bir ölüm var, o da dolaylı olarak koronavirüsten öldü. Aslında trombusun kopması sonucu öldü. Çin’de eğer koronavirüs kapan bir insan tromboembolizm, enfarktüs ve diyabet sonucu ölüyorsa ölüm nedeni olarak koronavirüs gösterilmiyor. Sadece direk koronavirüsten gerçekleşen ölümler için neden olarak koronavirüs belirtiliyor. Eğer ağır hastalarımız olsaydı bunu gizleyemezdik, bu bir matematik meselesi. Mevcut koşullarda bunu saklamak kesinlikle mümkün değil. Çünkü çok sert kurallar var, sıkı kontroller yapılıyor. Yıllardır başhekim olarak görev yapıyorum, hayatımda böyle sıkı kontrol görmedim. Misal İtalya’da da her 1500 hastaya sadece 700 yatak düştüğü gerçeğini gizleyemediler. Hasta ve ölüm oranının bu kadar yüksek olmasının nedeni de bu ve başlangıcı kaçırmış olmaları. ABD’de, Kaliforniya da bürokratik sebeplerden dolayı salgının başını kaçırmışlar. Zira laboratuvarlara, onay almadan araştırma yapmaları yasaklandı, bu onaylar da yıllar alıyor.”

    © Sputnik / Рамиль Ситдиков
    Rusya'da koronavirüs aşısı test edilmeye başlandı

    Batı medyasında Rusya’ya yönelik eleştirileri de değerlendiren Myasnikov, “Amerikalıların ve Avrupalıların bizi eleştirmesi hakkı yok. Ülkemizdeki durum onlardan çok daha iyi. Koronavirüs, uçaklarla yayılan bir hastalık. Çin’den uçaklarla tüm dünyaya yayıldı. Rusya, Çin’le uçuşları kısıtlayan ilk ülkelerden biri oldu, diğer yönleri de iptal etti. Rusya’daki tüm vakalar ithal. Önemli olan tespit etmek değil, tespit ettikten sonra virüsün insandan insana geçmesini önlemek” ifadesini kullandı.

    Ayrıca Avrupa’dan farklı olarak Rus hastanelerinde yatak sorununun olmadığını vurgulayan Myasnikov, “Batı ülkelerinde, olağanüstü durumlarda hastaları koyacak yer yok. Bu yüzden ağır olmayan hastalara kendilerini evlerinde izole etmelerini söylüyorlar, çünkü hastanelerde yer yok. Ama evde izolasyon mümkün değil, komşular veya akrabalar geliyor. Rusya’da ise eğer hapşırdıysan hemen kapatılıyorsun. Hastaneden kaçanları hemen yakalayıp geri gönderdiler. Sonucu ortada. Ne söylerlerse söylesinler Rusya’da sağlık ve epidemiyoloji kontrol sistemi çok gelişmiş durumda. Avrupalılar Rusya’ya iftira atıyor, ama Fransa, Almanya, ABD çok mu İtalya’ya yardım ediyor? Hayır, İtalya’ya sadece Rusya ve Çin yardım ediyor” dedi.

    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Koronavirüs, Rusya
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