Albayrak: Vergide mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, koronavirüs nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladıklarını belirterek, tebliğle mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarının belirlendiğini kaydetti.