Mourinho koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan yaşlıların yardımına koşuyor

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de sokağa çıkamayan yaşlı insanlar için yardım paketleri hazırladı ve dağıtımını yaptı.

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından hayır kuruluşları ve sosyal dernekler, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için harekete geçti.

Tottenham'ın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho da bu derneklerin yardımına koştu. Evden çıkamayan yaşlılar için gıda ve sağlık paketleri hazırlayan bir derneğin faaliyetlerine katılan Mourinho, kendi elleriyle hazırladığı bu paketleri, İngiltere'de yardıma muhtaç olarak belirlenen ailelere bizzat teslim etti.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK — Michael Bridge (@MichaelBridge_) March 23, 2020

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Yaşlılara yarım eden kuruluşlara destek olmak için orada bulunduğunu belirten Portekizli teknik direktör, "Elbette yiyecek ve para yardımında bulunabilirsiniz ya da gönüllü olabilirsiniz" dedi.

57 yaşındaki çalıştırıcının bu hareketi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İngiltere'de hayır kuruluşları, bir süredir 12 hafta boyunca evde kalmaları tavsiye edilen yaşlılara ihtiyaçlarını teslim etmeye devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, halka koronavirüs salgını sırasında sağlık sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmek adına "evde kalmaları" çağrısında bulunmuş, salgına karşı yeni önlemleri açıklamıştı.