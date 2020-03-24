Kendini polis olarak tanıttı, 'Otobüs beni almadı' diyen amcayı tehdit etti, gözaltına alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkmaması çağrısı yapılırken, sosyal medyada yayılan bir görüntü yoğun tepki gördü. Görüntülerde kendisini polis olarak tanıtıp, 'Otobüs beni almadı' diyen amcayı tehdit eden şahıs bugün gözaltına alındı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 'sokağa çıkma yasağı' getirildi. Bu yasakla ilgili olarak dün sosyal medyada paylaşılan video ise tepki çekti.

Görüntülerde 65 yaşın üstünde olduğu anlaşılan bir vatandaşa kendisini polis gibi tanıtıp 'evine dönmesi gerektiğini ve şimdilik işlem yapmadıklarını' söyleyen kişi bugün gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" dendi.

Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı



Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü.

Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik pic.twitter.com/WhC7ZcQ9fT — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) March 24, 2020

Kendini savunmuştu

M.T.E. isimli sosyal medya kullanıcısı ise dün akşam saatlerinden beri kendisine yöneltilen eleştirilere karşı bir video daha paylaşmıştı. M.T.E. videoda, "Bu sabah paylaştığım video nedeniyle küfredilmiş, linç yemişiz. Video öncesi amca ile konuştuk. Öncelikli sohbet ettik. Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz. Amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim" ifadesini kullanmıştı.

Kendini polis olarak tanıtıp, 'Otobüs beni almadı' diyen amcayı tehdit eden şahıs gözaltına alındıhttps://t.co/0XnjVNIKJt pic.twitter.com/oOgoYy2azT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 24, 2020

​