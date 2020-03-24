Boks Milli Takımı'nda iki koronavirüs vakası tespit edildi

Londra'dan dönen Boks Milli Takım kafilesinde yer alan bir sporcu ile bir antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg'da mücadele eden Fenerbahçe'nin milli sporcusu Serhat Güler, 3 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu. Seyfullah Dumlupınar'ın Bayburt'ta, Serhat Güler'in ise İstanbul'da yaptırdıkları koronavirüs testleri dün gece pozitif çıktı. Kafilede yer alan diğer isimlerin de koronavirüs testi yaptırdıkları ve 4 sporcuda daha yüksek ateş belirtisi olduğu öğrenildi.

Karantinaya alınmamışlardı

18 Mart tarihinde İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın durdurulmasının ardından Türkiye'ye dönen Boks Milli Takım kafilesi, karantinaya alınmadıklarını, ancak 14 gün evde kalınmasına yönelik kurala uyacaklarını berlirtmişlerdi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de, İngiltere’de koronavirüs önlemlerinin alınmadığını belirterek, "Tedbirli hiçbir şey görmedik. Turnuvalar aynı durumdaydı. Otel, salon, yemekhane… Virüsle ilgili bir tedbir görmedik. Ama biz, sporcularımızla birlikte olabildiğince Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tavsiyelere uymaya çalıştık. Kendimizi korumaya çalıştık. Gerek ellerimizi yıkayarak, gerekse eldivenle, maskeyle, kendi takımımızı bu şekilde korumaya çalıştık" diye konuşmuştu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'na giden kafilesinde yer alan isimler şöyle:

Eyüp Gözgeç (Federasyon Başkanı), İsmail Nazlı (Fed. Görevlisi), M.Erhan Ergençoğlu (Fed. Görevlisi) Reimundo Zamora Nunez (Baş Antrenör), Seyfullah Dumlupınar (Antrenör), Vedat Demirkol (Antrenör), Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Muhammet Ali Kolu (Antrenör) Buğra Sarp (Fizyoterapist), Ahmet Dede (Cutman), Batuhan Çiftçi (52 kg), Hakan Doğan (57 kg), Tuğrulhan Erdemir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), Mücahit İlyas (91 kg), Eren Uzun (+91 kg), Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)