Erdoğan, bakanlarla internet üzerinden görüştü: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bakanlarla internet üzerinden görüştü.

Erdoğan sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile yaptığı görüşmede şunları söyledi:

“Ürünleri çok değişik kanallarla yurt dışına kaçıranlara, ülkemiz içinde bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara bu işin hesabını sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Turizmde 14 günde geri ödeme konusu bunların zaten şuanda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da görüşme halinde. Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğal gaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisinde, takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal bir devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız işi götüreceğiz.”

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'la yaptığı görüşmede uzaktan eğitim ile ilgili "İnşallah bu çalışma yöntemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Selçuk'un "Bir de ben sizin bir talimatınızı almak isterim. Bu hafta Bilim Kurulu'yla görüşüp bu tatili uzatmak isteriz" şeklindeki ifadesi üzerine de "Yani doğrusu Bilim Kurulu'yla görüşün. Ben tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Ama Bilim Kurulu uzatalım diyorsa ona uyalım. 1 hafta yeter diyorlarsa ona uyalım. İşin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var" diye konuştu.

Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz. pic.twitter.com/M22GM3vVSD — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 24, 2020

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