İngiltere'de koronavirüsü yenen Şensoy: İsmini 'yeşil canavar' koydum, bunu bir dram haline getirmedim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. O ülkelerden biri de İngiltere. Son verilere göre ülkede 6 bin 726 kişide koronavirüse rastlandı. 336 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi de iyileşti. İyileşenler arasında Türk vatandaşı Sude Şensoy da var.
‘Çok biliyormuş gibi kendime tanı koydum, hiç şüphelenmemiştim’
Ateşle başlayan sürecin başında koronavirüsün aklına gelmediğini belirten Sude Şensoy, şunları söyledi:
‘Beni bu konuda mahcup ettiler’
İngiltere'de ağır solunum sıkıntısı yaşamayanlar dışında diğerlerinin hastaneye gitmemesi yönünde çağrı yapıldığını vurgulayan Şensoy, doktorların evde kendisini kontrol ettiğini anlattı:
"Birçok vaka test dahi edilmiyor. Bunu şikayet için söylemiyorum. Ağır derecede bir solunum probleminiz yoksa bizi aramayın deniliyor. Ama şunu da söylemek istiyorum, doktorlar geldiler ve yarım saat boyunca ciddi bir şekilde kontrolden geçtim yani öyle çok kolay olmadı, şikayet de etmeyeyim, beni bu konuda mahcup ettiklerini söylemek isterim. Bana şu söylendi, 'Birkaç gün içerisinde muhtemelen iyileşme göstereceksin'. Bana özel bir numara verildi, 'Tekrar bizi arayabilirsin' dediler. 'İyileşince ne yapacağım' dedim. 'Ne zaman bulaştığını bilmiyoruz, ama ateşin başladığı günden itibaren 14 gün gibi düşün 14 gün kendini izole bir şekilde evde tut' dediler."
"Benim solunum problemim vardı ve bana bu soruldu hastaneye gitmek ister misin, ama önermiyorum diye devamı da geldi. Ben de açıkçası hastaneye gitmek istemediğimi söyledim. İki tane evladım var, o gün doktorları aramadan önce artık ayağa kalkamayacak durumdaydım. Sıklıkla camları açıp evi havalandırın, bol sıvı alın, iyi beslenin, ağrı kesici ilaç alın dendi."
‘İsmini yeşil canavar koydum, ateşim her geçtiğinde seni yeneceğim dedim’
Virüse isim verdiğini, moralini yüksek tuttuğunu anlatan Şensoy için en önemlisi stres yapmamak:
"İlk kabullenmek demeyeyim ama yapacak bir şeyimiz yok, ölemeyiz, ne yapacağız, yeşil bir canavar gibi bir şey koydum ismini, ateşim her geçtiğinde ben seni yeneceğim dedim. Açıkçası bunu bir dram haline getirmedim.
Eve gelenler bana dedi ki 'Eğer stres ve panik yaparsan kalp ve etrafındaki kasların doğal olarak daha fazla kendini kasacak ve şu an solunum sorunu yaşıyorsun ya o daha şiddetli olacak, hiç nefes alamayacaksın'. Açıkçası panik de yapmadım. Dalga geçtim, ciddiye almadım değil ama."
‘Tek başıma süreci evde atlattım’
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