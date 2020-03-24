Yetkin: Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı, Erdoğan'ı genel tecrit konusunda ikna edemedi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmanın en iyi yolunun genel bir tecrit uygulanması olduğu konusunda ikna edemediklerini yazdı.

Gazeteci-yazarkişisel sitesinde yayınladığı yazıda Sağlık Bakanı'nıntoplantısı sonrası yaptığı açıklamayı yorumladı.

'Korona-kriz hakkında söylenmeyenler, bilmediklerimiz' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Koronavirüs krizi hakkında bildiklerimiz, bilmediklerimiz, söylenenler ve söylenmeyenler var" diye başlayan Yetkin, şöyle devam etti:

"23 Mart gecesi itibarıyla koronavirüs salgınının Türkiye’deki seyri hakkında çoğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından söylenenler şunlar:

23 Mart gecesi itibarıyla Türkiye’deki koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısı 37 ’ye, teşhis konanların sayısı 1529 ’a yükselmiş.

gecesi itibarıyla Türkiye’deki koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısı ’ye, teşhis konanların sayısı ’a yükselmiş. Sokağa çıkma kısıtlaması sadece 65 yaş üstü için geçerli. Herkes kendisine Olağanüstü Hal ilan etsin demek ne gerçekçi, ne de ciddiyeti var.

üstü için geçerli. Herkes kendisine Olağanüstü Hal ilan etsin demek ne gerçekçi, ne de ciddiyeti var. Çin’de başarılı bulunan, 11 günlük tedaviyi 4 güne indirdiği söylenen bir ilaç Türkiye’ye getirilmiş ve 24 Mart itibarıyla denenmeye başlanacak.

Türkiye’ye getirilmiş ve 24 Mart itibarıyla denenmeye başlanacak. Çin’den getirilen hızlı teşhis test cihazları (ilk defa) tarama amaçlı kullanılmaya başlanacak.

amaçlı kullanılmaya başlanacak. Sağlık çalışanlarına -tıpkı birkaç saat önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ’nun hükümete önerdiği gibi- kriz süresince (üç ay) iki kat maaş verilecek.

’nun hükümete önerdiği gibi- kriz süresince (üç ay) iki kat maaş verilecek. Yerli malı solunum cihazı üretilmeye başlıyormuş. Maske üretimi hızlandırılmış. Bazı üniversitelerle aşı üretimi protokolü imzalanmış.

Maske, ilaç ve diğer tıbbi malzemeleri stoklayanların depolarına baskın düzenlenmiş.

32 bin yeni sağlık personeli alınacak ama KHK’dan atılanların durumu -ki Kılıçdaroğlu mahkumiyeti olmayan sağlık personelinin geri alınmasını istiyor- Sağlık Bakanını 'aşıyor'; Bakan topyekün karar lazım diye aktarıyor.

Gerisi niyet ve temenniler, pansuman gayretleri.

'Gelelim söylenmeyenlere'

Bizlerin söylenenlerin satır aralarından ve başka ülkelerdeki deneyim ve bilgilerden çıkarabileceğimiz söylenmeyenler şunlar: