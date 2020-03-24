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16:18 24 Mart 2020
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    Yetkin: Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı, Erdoğan'ı genel tecrit konusunda ikna edemedi

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1337)
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    Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını yavaşlatmanın en iyi yolunun genel bir tecrit uygulanması olduğu konusunda ikna edemediklerini yazdı. 

    © AA /
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    Gazeteci-yazar Murat Yetkin, kişisel sitesinde yayınladığı yazıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı yorumladı.

    'Korona-kriz hakkında söylenmeyenler, bilmediklerimiz' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Koronavirüs krizi hakkında bildiklerimiz, bilmediklerimiz, söylenenler ve söylenmeyenler var" diye başlayan Yetkin, şöyle devam etti:

    "23 Mart gecesi itibarıyla koronavirüs salgınının Türkiye’deki seyri hakkında çoğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından söylenenler şunlar:

    • 23 Mart gecesi itibarıyla Türkiye’deki koronavirüs hastalığından ölenlerin sayısı 37’ye, teşhis konanların sayısı 1529’a yükselmiş.
    • Sokağa çıkma kısıtlaması sadece 65 yaş üstü için geçerli. Herkes kendisine Olağanüstü Hal ilan etsin demek ne gerçekçi, ne de ciddiyeti var.
    • Çin’de başarılı bulunan, 11 günlük tedaviyi 4 güne indirdiği söylenen bir ilaç Türkiye’ye getirilmiş ve 24 Mart itibarıyla denenmeye başlanacak.
    • Çin’den getirilen hızlı teşhis test cihazları (ilk defa) tarama amaçlı kullanılmaya başlanacak.
    • Sağlık çalışanlarına -tıpkı birkaç saat önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümete önerdiği gibi- kriz süresince (üç ay) iki kat maaş verilecek.
    • Yerli malı solunum cihazı üretilmeye başlıyormuş. Maske üretimi hızlandırılmış. Bazı üniversitelerle aşı üretimi protokolü imzalanmış.
    • Maske, ilaç ve diğer tıbbi malzemeleri stoklayanların depolarına baskın düzenlenmiş.
    • 32 bin yeni sağlık personeli alınacak ama KHK’dan atılanların durumu -ki Kılıçdaroğlu mahkumiyeti olmayan sağlık personelinin geri alınmasını istiyor- Sağlık Bakanını 'aşıyor'; Bakan topyekün karar lazım diye aktarıyor.

    Gerisi niyet ve temenniler, pansuman gayretleri.

    'Gelelim söylenmeyenlere'

    Bizlerin söylenenlerin satır aralarından ve başka ülkelerdeki deneyim ve bilgilerden çıkarabileceğimiz söylenmeyenler şunlar:

    • Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı koronavirüs yayılmasını yavaşlatmanın en iyi yolunun genel bir tecrit uygulanması olduğuna ikna edememiş.
    • Sağlık çalışanlarına üç ay boyunca iki kat maaş kararı belli ki bugün çıkmış. Belli ki Kılıçdaroğlu’nun basın toplantısı ardından akşam haberleri ve yarınki gazetede hükümetin kararı olarak duyurulması istenmiş.
    • Virüsün yayılma seyrinin bütün dünyada aynı olduğu, nüfusun üçte ikisine (Türkiye nüfusuna oranlarsak) yaklaşık 55 milyon bir şekilde değeceği, değdiklerinin yüzde 20’sinin (yaklaşık 11 milyon) hastalanma ihtimali olduğu, bunların yüzde 80’inin hafif (8.8 milyon), yaklaşık yüzde 15’inin ağır (3.3 milyon), yüzde 5’inin çok ağır (1 milyon 100 bin) hastalanacağı ve yüzde 3’ünün (33 bin) ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacağının istatistik bir değer olarak karşımızda olmasına rağmen, Türkiye’deki durumun Dünyadan çok farklı olduğuna inanmamız isteniyor. Umalım Bakan haklı çıksın, insanlarımız kurtulsun ve Türkiye bir başarı örneği olarak kayda geçsin.
    • Siyaset kulisinde Koca’nın basın toplantısı metnine Beştepe metin yazarlarının, hatta İstanbul’daki belli mahfillerin kaleminin değdiği söylentisi yayılıyor. En son sayfada kalan iki satırı okumayı unuttuğunu fark edip sorulara geçerken sonradan eklemesi konuşmanın en azından bazı bölümlerinin sonradan monte edildiği şeklinde yorumlanıyor."

     

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1337)
    Etiketler:
    Sokağa çıkma yasağı, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs, Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Koca
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