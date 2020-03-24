Bakırköy’de koronavirüs testi kuyruğu

Bakırköy'de Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesiyle test yaptırmak için başvuru yaptı.

Havadan çekilen görüntülerde, vatandaşların hastane bahçesinde metrelerce uzunlukta sıra oluşturduğu görüldü.

Kuyrukta bekleyen vatandaşların salgının bulaşmaması için en az 1 metre olan mesafe kuralına uymadıkları görüldü.