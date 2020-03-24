TTB'nin anketinden: Sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı kurumunda birden fazla Kovid-19 hastası olmuş

Türk Tabipler Birliği (TTB), yeni tip koronavirüsle ilgili olarak yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 70'i, çalıştığı kurumda birden fazla koronavirüs vakasının olduğunu söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 20 Mart 2020 tarihinde web tabanlı, öz bildirime dayalı bir yaklaşımla hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) maruz kalımına ilişkin bir risk değerlendirmesi çalışması başlattı.

İlk iki günde 74 ilden 1820 sağlık çalışanının katıldığı ön raporda, sağlık çalışanlarının büyük risk altında çalıştıkları ifade edildi. Raporda, sağlık çalışanlarının yaşadığı tıbbi malzeme yetersizliği, Kovid 19 salgınından nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitimin verilmemesi, ve sağlıklı çalışma koşullarındaki yetersizlik dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise önceki gün yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yeterli malzemeden yoksun olduğu iddialarını yalanladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin hazırladığı sağlık çalışanlarının Kovid-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu şöyle:

"Ülkemizde ve dünyada önemli bir halk sağlığı tehdidi haline gelen Kovid-19 Pandemisi giderek yayılmaya devam etmektedir. Salgın yönetiminde vaka tespiti/izolasyonu, temaslı ve şüphelilerin karantinası ve bulaş hızının düşürülmesi gibi stratejilerin yanında sağlık sistemi kapasitesinin aşılmamasını sağlayacak bir yanıt geliştirilmesi çalışmaları kapsamında en kritik faktörlerin başında sağlık çalışanları gelmektedir.

Sağlık çalışanlarının salgın etkeni virüs ile enfekte olması sağlık hizmetlerinin salgına yanıt kapasitesini olumsuz etkilemekte ve hastalığın yayılımına ve sorunun büyümesine yol açmaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanlarının virüsten korunması ve virüs bulaşı ile ilgili bir izleme ve değerlendirme programı oluşturulması hayati önemdedir.

Bu kapsamda Türk Tabipleri Birliği 20 Mart 2020 tarihinde web tabanlı, öz bildirime dayalı bir yaklaşımla hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Kovid-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin bir risk değerlendirmesi çalışması başlatmıştır. Çalışma sağlık hizmetlerinin bir ekip hizmeti olması nedeniyle tüm sağlık çalışanlarının yanıtlayabileceği biçimde tasarlanmıştır. İlk iki günde web tabanlı çalışmayı 1820 sağlık çalışanı yanıtlamıştır. Sorunun önemi ve aciliyeti nedeniyle ilk veriler bir ön rapor olarak yetkililer ve kamuoyuyla paylaşılmak üzere hazırlanmıştır.

Çalışmaya yanıt verenlerin yüzde 52’si erkek, yüzde 48’i kdındır.

Sağlık çalışanlarının meslekleri

Yanıt verenlerin büyük çoğunluğunu yüzde 76 ile hekimler oluşturmaktadır, hekimlerin yüzde 59’u uzman, yüzde 31’i pratisyen, yüzde 10’u ise asistan hekimdir. Hekimleri yüzde 15 ile hemşire veya ebeler izlemektedir. Ayrıca diyetisyen, diş hekimi, eczacı/eczacı kalfası, laboratuvar teknisyeni, psikolog, radyoloji teknisyeni, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreterler de yanıt vermiştir.

Sağlık çalışanlarının görev yaptıkları iller

Risk değerlendirmesi çalışmasına 74 ilden sağlık çalışanları yanıt vermiştir. Yanıt verenlerin yüzde 25’i İstanbul ’da, yüzde 23’ü İzmir’de, yüzde 9’u Ankara’daki sağlık kurumlarında görev yapmaktadır. Bu üç ili sırasıyla Bursa yüzde 5, İçel yüzde 3, Antalya yüzde 3, Adana yüzde 3, Diyarbakır yüzde 2, Gaziantep yüzde 2, Artvin yüzde 2 izlemektedir.

Sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumlar

Yanıt verenlerin yüzde 69’u kamu, yüzde 31’i özel sağlık kurumlarında çalışmaktadır.

Yanıt verenlerin yüzde 30’u Sağlık Bakanlığı hastanesinde, yüzde 16,8’i özel hastanede, yüzde 14,8’i Aile Sağlığı Merkezinde, yüzde 14,5’i üniversite hastanesinde görev yapmaktadır. Ayrıca poliklinik/tıp merkezi, İşyeri, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve bağlı birimler, Muayenehane, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, 112, özel laboratuvar veya görüntüleme merkezinde görev yapan sağlık çalışanları da risk değerlendirmesi çalışmasına yanıt vermişlerdir.

Sağlık çalışanlarının görev yaptığı sağlık birimi

Yanıt verenlerin yüzde 42,2’si ayakta tedavi, yüzde 19,1 yataklı tedavi, yüzde 11,2’si ise acil servis hizmeti vermektedir. Bunları yoğun bakım, görüntüleme hizmetleri, laboratuvar ve eczanede görev yapan sağlık çalışanları izlemektedir.

Sağlık çalışanlarının sahip olduğu riskler

Yanıt veren sağlık çalışanlarının yüzde 31’inin en az bir kronik hastalığı vardır, yüzde 4’ü 65 yaş üstündedir, yüzde 1’i ise gebedir.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile teması

Yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla Kovid-19 hastası olmuş. Yüzde 6’sının bir sağlık kurumunda teyitli Kovid-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olmuş, teyitli Kovid-19 hastasına doğrudan bakım hizmeti vermiş. Yüzde 4’ü hasta üzerinde aerosol üretici bir işlem yapılırken orada imiş. 5 sağlık çalışanı Kovid-19 enfeksiyonlu bir hastanın bakımı, tedavisi sırasında, biyolojik sıvıyla/solunum yolu salgısıyla ilgili bir iş kazası geçirmiştir.

Sağlık kurumlarının Kovid-19 salgınına hazırlılık durumu

Yanıt verenlerin yüzde 48’inin çalıştığı kurumda Kovid-19 için ayrı bir triaj mekânı sağlanmamıştır. yüzde 44’üne Kovid-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmemiştir. yüzde 53’üne Kovid-19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmemiştir. yüzde 50’sine Kovid-19 ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmemiştir.

Sağlık çalışanlarının Kişisel Koruyucu Donanım'a (KKD) erişim konusunda yaşadıkları sorunlar

Kovid-19 pandemisi nedeniyle başvuran tüm hastaların kuşkulu vaka gibi düşünülerek önlem alınması çok önemlidir. Bu nedenle kişisel koruyucu kullanımı yaşamsaldır. Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanıma erişim konusunda yaşadıkları sorunlar Tablo 1’de sunulmuştur. Sağlık çalışanları eldiven, önlük/forma, tıbbi maske, tek kullanımlık önlük/tulum, siperlik, gözlük ya da koruyucu gözlük ve N95 maske bulmada sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir."