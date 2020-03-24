Çin'den getirilen koronavirüs ilaçları 40 şehre dağıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'den getirildiğini açıkladığı ve yoğun bakımda tedavi süresini kısalttığı belirtilen ilaç, bugün 40 şehre dağıtıldı.

Sağlık Bakanıtüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olansalgınına karşı Çin'den bir ilaç getirdiklerini açıklamıştı. Koca, ilacında tedavi süresini kısalttığını belirtmişti.

Ankara’ya ulaşan ilaçlar, gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı. İlaçların dağıtımı 8 saat sürdü.

Yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için kullanılacak.