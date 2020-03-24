Sağlık Bakanı Koca: Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Koca, kişisel Twitter hesabında Sağlık Bakanlığı Aşı Enstitüsü'nün koronavise karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçtiğini bildirdi. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceklerini duyuran Koca, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın fon oluşturmaya hazır olduğunu söyledi.

BAKANLIĞIMIZIN AŞI ENSTİTÜSÜ, bilim dünyamızın COVID-19’a karşı AŞI GELİŞTİRMESİ İÇİN harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız FON oluşturmaya hazır. pic.twitter.com/LMWeKJsgZD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

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