Albayrak'tan sağlık çalışanları için 'performans ödemesi' açıklaması

Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak" ifadelerini kullandı.
"Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız" diyen Albayrak, bu kapsamda 1.2 milyar TL’lik bir ek destek sağlanacağını duyurdu.
Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 24, 2020
Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/XzyBZRVNAM
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