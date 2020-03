Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklandı.

Eğitimciler Birliği Sendikası, Eba TV'de ders anlatan başörtülü öğretmen hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Öğretmenlerin son zamanlarda sıklıkla şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların mağduru olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımızı ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ne yazık ki son zamanlarda sıklıkla şiddetin, saldırının, hakaretin, iftiraların ve edepsizliğin mağduru olmaktadır. Bunun son örneği ise öğretmenlik mesleğini başörtülü olarak icra eden kadın öğretmenlerimize yönelik hadsiz, kendini bilmez, iflah olmaz zevatın ifadeleridir.

İnsani değerlerden yoksun, özgürlüğü tekeline aldığını sanan ve kendine yontan, başkalarının tercihlerine saygı duymak bir yana zehirli diliyle kin kusan, güya gazeteci olarak geçinen trol, koronavirüs salgını nedeniyle EBA TV’de öğrencilerine bir şeyler öğretmeye çalışan başörtülü öğretmenimizin şahsında, manevi değerlerimize, tüm başörtülülere dil uzatarak “facia” nitelemesi yapmış, aslında kendisinin bu ülke için bir facia olduğunu itiraf etmiştir.

Kamera karşısına geçince herkese ve her değere karşı canının istediği terbiyesizliği yapabileceğini, ayrıştırıcı bir dil kullanabileceğini sanan akıl fukarası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) da şikâyet dilekçesi verdik.

Eğitim-Bir-Sen olarak, millî ve manevi değerlerimizin korunması, bunlara el ve dil uzatanlara karşı her platformda mücadele verilmesi konusunda her zamanki tavrımızı ve kararlılığımızı koruyacağız. Başörtüsü konusunda 12 milyon 300 bin imza toplayarak ‘kamusal alan’ yalanına son verilmesini sağlamış bir sendika olarak, ayrıştırmaya ve ötekileştirmeye karşı birleştirici tutumumuzu, her türlü yasak ve tehdide karşı özgürlükçü tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

