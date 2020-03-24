Ünlü markalar koronavirüse karşı: Parfüm ve votka fabrikalarında dezenfektan otomobil fabrikalarında maske üretimi

Koronavirüs salgını sonrası farklı alanlardan dünyaca ünlü markalar ve isimler salgına karşı verilen mücadele için tesislerinde dezenfektan, maske, solunum cihazı üretmeye başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüse (Kovid-19) karşı farklı ülkelerden bambaşka sektörler seferber oldu.

Fransa'da kozmetik ve parfüm sektörünün dev isimlerinden, Givenchy ve Bulgari ile birlikte 75 markanın aynı çatı altında olduğu LVMH şirketi koronavirüs salgınıyla mücadele için parfüm fabrikalarında Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz olarak teslim edilmek üzere el temizleme jeli üretmeye başlayacak.

Alkol şirketleri de virüse karşı dezenfektan üretimine geçti. İsveç'te bulunan dünyaca ünlü votka markası Absolut üretim tesisleri el dezenfektanlarının üretimi için ürün desteği sağlıyor. ABD'de ise yine alkollü içecek üreticis Pernod Ricard viski üretim fabrikalarında el dezenfektanı üretiyor.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüse karşı verilen savaşta hükümet yeterli gelmeyen maskeler için iPhone, otomobil ve ayakkabı üreten fabrikaları maske üretim tesislerine dönüştürdü. Apple cihazlarını üreten Foxconn şubat ortasında maske imal etmeye başladı. Çin'de günde 200 milyon maske üretildiği belirtiliyor.

Otomotiv firmaları solunum cihazı için seferber oldu

Tesla'nın CEO’su Elon Musk, Çin’den satın aldığı solunum cihazlarını ABD’ye getirdiğini açıkladı. Musk, Twitter hesabından “Çin’de arz fazlası vardı, biz de 1255 tane ReMed, Philips & Medtronic marka solunum cihazını satın alıp cuma gecesi ABD’nin Los Angeles kentine uçakla getirdik” ifadelerini kullandı.

Yup, China had an oversupply, so we bought 1255 FDA-approved ResMed, Philips & Medtronic ventilators on Friday night & airshipped them to LA. If you want a free ventilator installed, please let us know! — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2020

​Musk'ın desteği dışında ABD’li üreticiler General Motors ve Ford da solunum cihazlarının üretilmesi için imkanlarını kullanacaklarını açıkladı.

Japon firması Nissan'ın, ABD’li McLaren ve İngiliz savunma havacılık ve uzay şirketi Meggitt ile yeni bir solunum cihazı üretmek üzere ortaklık kurduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük traktör üreticilerinden olan Hint otomotiv şirketi Mahindra Group fabrikalarında solunum cihazı üretmek üzere çalışmalara başladığını duyurdu.

Alman otomotiv firması Volkswagen ise 125 adet endüstriyel 3 boyutlu yazıcı ile solunum cihazı üretiminde destek olacağını açıkladı.