Yaşlı vatandaşı korkutan kişi 15 gün evden çıkmayacak, haftada 2 gün huzurevini ziyaret edecek

Ankara'da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına ve haftada iki gün huzurevini ziyaret etmesine karar verildi.

Ankara'da yaşlı bir vatandaşı rencide eden gencin cezası belli oldu.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin 15 gün evinden çıkmamasına hükmetti.

Hakimlik ayrıca yaşlı vatandaşı videoya çekerek paylaşan kişinin ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Dün sosyal medyada dolaşıma giren videoda, kendisini polis olarak tanıtarak 65 yaşın üstünde olduğu anlaşılan bir vatandaşa 'evine dönmesi gerektiğini ve şimdilik işlem yapmadıklarını' söyleyen kişi tepki çekmişti.

Videoyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E., Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denmişti.

Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Md. ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı



Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sn @suleymansoylu ile telefonda görüştürdü.

Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik pic.twitter.com/WhC7ZcQ9fT — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) March 24, 2020

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