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23:56 24 Mart 2020
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    İtalya'daki Türk öğrenciler Kovid-19 nedeniyle yurda dönüş yolunda

    İtalya'daki Türk öğrenciler bu gece Türkiye'ye dönüyor

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    Koronavirüs salgını
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    İtalya’nın farklı kentlerinde eğitimlerini sürdüren ancak ülkedeki koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’ye dönmek isteyen Türk öğrenciler, bu gece yola çıkyor. İki hafta karantina süreci yaşayacak olan öğrencilerden biri 'İsterlerse 3 hafta da kalabilirim' dedi.

    İtalya’nın farklı kentlerinde eğitimlerini sürdüren ancak ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye’ye dönmek isteyen Türk öğrenciler, Türk Hava Yollarının (THY) başkent Roma ve kuzeydeki Milano kentinden yapacağı 2 özel seferle bu gece Türkiye'ye dönecek.

    Öğrenciler, İtalya’daki Türk misyonlarının belirlediği buluşma noktalarında toplandı.

    İtalya'daki 2 haftalık karantinaya Türkiye'de devam

    Floransa Üniversitesinde Mimarlık Fakültesi’nde yüksek lisans öğrencisi Büşra Karagöz, "Mutluyuz ancak gerginiz aynı zamanda. Yaklaşık iki haftadır İtalya’da karantina altındayız. Bu süreç başladığından bu yana kendimizi izole etmeye çalıştık, izole ettiğimize de inanıyoruz. Yetkililerin uyarılarına kulak verip onların söylediklerini uygulamaya çalıştık. Umarım, sağ salim ülkemize dönebiliriz" dedi.

    Yurda dönüşlerinde karantina altına alınacaklarını dile getiren Karagöz, "Potansiyel taşıyıcı olarak bakılıyor bize ve bu yüzden kendimize dikkat etmek durumundayız. İnsanlara da bunu yaymamak adına karantina altında 14 gün geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

    '2 hafta karanitnada kalacak olmak hiç sorun değil'

    Öğrenci Safa Özel de Floransa kentinde uluslararası ilişkiler okuduğunu belirterek, "Ülkeye döndüğüm için cidden çok mutluyum. Bu çalışmayı yürütenlere de gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. İnanın farklı bir ülkede dört duvar olmaktansa kendi ülkemde kalmayı yeğlerim. Daha onur verici bir şey" dedi.

    Türkiye’de 2 hafta karantinada kalacak olmasının kendisi için sorun olmadığını ifade eden Özel, "İsterlerse 3 hafta da kalabilirim. Aksi bir durumda bizde virüs varsa ailemize, çevremize bulaştırmaktansa kendimizi izole edip bir yerde, bir bölgede kalmak bence daha mantıklı" diye konuştu.

     

    Etiketler:
    Karantina, Koronavirüs, Türk öğrenci, İtalya
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