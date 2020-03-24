Sergen Yalçın koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Koronavirüs testinin takımda ve kendisinde negatif çıktığını belirten Yalçın, "Testleri yaptırdık. Bende ve takımda bir sorun yok. Herkes negatif çıktı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan'ın da testi negatif çıktı.

Atan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan Koronavirüs testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Evde kal Türkiye. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Görülen lüzum üzerine yapılan #koronavirus testim negatif çıkmıştır. Bu salgından etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. #EvdeKal Türkiye. Saygılar. — ÇAĞDAŞ ATAN (@atancagdas) March 24, 2020

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