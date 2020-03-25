ABD Kongresi'ne Çin'in koronavirüs konusunda soruşturulması için tasarı sunuldu

ABD Kongresine, Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının, Çin yönetimi tarafından dünyadan saklandığı iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunuldu.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Vekili Elise Stefanik tarafından Çin'in Vuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve pandemi haline gelen Kovid-19 salgınının Çin yönetimi tarafından gizlendiği konusunda kongreye bir tasarı sunuldu. Tasarıda Çin'in Kovid-19'a yönelik 'yetersiz ve şüpheli tutumu' da kınandı.

'Çin’in virüsü saklama girişiminin uluslararası topluma verdiği zararın belirlenmesi' istenen tasarıda, salgından etkilenenler için bu ülkeden tazminat almayı sağlayan bir mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Josh Hawley, Çin Komünist Partisinin, salgın hakkında ilk günden bu yana dünyaya kasten yalan söylediğini savundu.

Hawley, "Çin yönetimi, virüsün gerçekliği konusunda aralık ayı başından beri farkındaydı ancak laboratuvarlara örnekleri yok etmelerini emretti ve doktorları sessiz kalmaya zorladı" ifadelerini kullandı.

Stefanik ise salgın sebebiyle dünyanın gördüğü zarardan Çin'in sorumlu olduğunu belirterek, "Çin'in virüsün kapsamlı ve ölümcül etkilerini ayrıntılı bir şekilde örtbas etme kararı yüzlerce Amerikalı da dahil olmak üzere binlerce insanın ölümüne yol açtı. Basitçe söylemek gerekirse, bu tasarı Çin'i sorumlu tutma çağrısıdır" dedi.