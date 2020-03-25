Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerine giden öğrencilerden 188'i, Milano'dan havalanan Türk Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Samsun Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler, öğrencileri uçak içinde sağlık kontrolünden geçirdi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı havalimanında öğrenciler, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Öğrenciler, havalimanındaki işlemlerinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edilmiş otobüslerle KYK Turgut Özal ve Münevver Ayaşlı yurtlarına götürüldü. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulacak öğrencilerin daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan Roma'dan kalkan ve 213 öğrenciyi taşıyan ikinci uçağın ise gece saatlerinde Samsun'a ulaşacağı bildirildi.

Londra'dan gelen 142 kişi Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'dan uçakla İstanbul'a gelen 142 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Sakarya'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.

İstanbul Havalimanında sağlık kontrolünden geçirilen 142 yolcu, polis eşliğinde gece saatlerinde otobüslerle Sakarya'ya getirildi. Burada da ikinci sağlık kontrolünden geçen yolcular, önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Yurdu'nda tek tek odalara yerleştirildi.

Londra'dan gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtlarda, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

İtalya'dan 188, İngiltere'den 142 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilerek yurda yerleştirildi: Roma'dan 213 kişi yolda https://t.co/28eutga723 pic.twitter.com/kVj4uihKcV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 24, 2020

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