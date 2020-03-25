İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in oğlu ve tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Prince of Wales, 71, tests positive for coronavirus and has mild symptoms "but otherwise remains in good health" https://t.co/cQWwM4rHmP — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 25, 2020

Resmi açıklamada 71 yaşındaki Prens Charles'ın hastalığı orta şiddette geçirdiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Prens'in eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'ın testi sonuçları ise negatif çıktı.

Çiftin kendilerini İskoçya'da karantinaya aldıkları ifade edilen açıklamada "Son haftalarda çok sayıda resmi temasta bulunduğu için Prens'in virüsü kimden kaptığını söylemek mümkün değil" denildi.

​Bu arada Saray'dan bir kaynak, Prens Charles'ın 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'le en son 12 Mart'ta görüştüğünü söyledi. Bu da Prens'in virüsü kapmış olabileceği en erken tarihten öncesine denk düşüyor.

Koronavirüse yakalanan Monaco Prensi 2. Albert 10 Mart'ta İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu WaterAid'in etkinliğinde Prens Charles ile aynı masada oturmuştu.

Following reports that Prince Albert of Monaco has tested positive for #coronavirus, it’s probably worth pointing out that he was in the same room as Prince Charles at a @wateraid event in London on 10 March (nine days ago).

h/t @RoyalReporter for spotting it pic.twitter.com/OoLY1fQT4c — Chris Ship (@chrisshipitv) March 19, 2020

Prens Charles'ın 12 Mart'ta, kurucusu olduğu yardım kuruluşunun düzenlediği bir etkinlikte tokalaşmaktan kaçınarak namaste selamı verdiği görülmüştü.

Namaste 🙏🏻 🙏🏻



See we Indians told to do this to world many many years ago. Now just a class on ‘how to do namaste properly’. #CoronaVirus pic.twitter.com/P1bToirPin — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) March 12, 2020

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