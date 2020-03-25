Rusya’daki koronavirüs vaka sayısı 658’e ulaştı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkenin 20 bölgesinde son 24 saatte 163 Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 658’e ulaştığını ifade etti.

Hükümetin koronavirüsle mücadele koordinasyon konseyi toplantısında konuşan Golikova’nın açıklamasına göre, son 24 saatte tespit edilen 163 vakanın 120’si başkent Moskova’da görüldü.

Kırım ve Moskova Bölgesi’nde 6’şar, Pskov ve Krasnodar bölgelerinde 4’er, Yakutistan ve Orenburg bölgelerinde 3’er; Tula, Komi, Kabardino-Balkarya ve Perm bölgelerinde 2’şer vaka tespit edildi.

Bryansk, Arhangelsk, Kaliningrad, Rostov, Nijegorod, Penza, Çelyabinsk, Başkurdistan ve Stavropol bölgelerinde de 1’er hastanın testleri pozitif çıktı.

Tüm yeni vakalar yurtdışı kaynaklı, gün içindeki en yüksek artış

Tüm yeni vakaların son iki haftada virüsle ilgili durumun iyi olmadığı ülkeleri ziyaret ettiği ve tüm hastaların tedaviye alındığı kaydedildi.

Toplam vaka sayısı böylece 658’e ulaştı. Ayrıca bu, şimdiye kadar gün içinde tespit edilen vakalardaki en yüksek artış.

Öte yandan 122 kişi gözetim altında, 29 kişi iyileşerek taburcu edildi. Moskova’da iyileşenlerin sayısı ise 5.

Mişustin: Yeni tedbirler için tavsiye listesi hazırlayacağız

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de yeni tedbirler konusunda bir tavsiye listesi hazırlayacaklarını ifade etti.

Mişustin, bu tedbirlerin marketlerin ve alışveriş merkezlerinin çalışmalarının kısıtlanmasıyla ilgili olabileceğine işaret etti.