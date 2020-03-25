Tepki çeken videodaki İhsan Amca: O çocuk bana kötü bir şey söylemedi, şikayetçi değilim

Ankara'da sosyal medyaya yansıyan videosuyla gündeme gelen 79 yaşındaki Ali İhsan Yavaşça görüntüyü çeken ve konuttan çıkmama cezası verilen M.T.E. ile ilgili olarak "Aksi bir şey demedi. Verilen cezayı da öyle öngörmüşler. Kanuna göre ceza vermişler. Ama şikayetçi değilim" dedi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirildikten sonra, hastaneye gitmek için evinden çıkan ve M.T.E. isimli şahıs tarafından "Otobüs beni almadı" dediği sırada videoya çekilen Ali İhsan Yavaşça, olaydan sonra ilk kez konuştu.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Belediye Başkanı Turgut Altınok'un evinde ziyaret ettiği Ali İhsan Yavaşça, M.T.E.'nin videosunu çektiği gün sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmediğini söyledi.

'O çocuk da bana bir şey demiş değil'

Kollarındaki ağrı nedeniyle hastaneye gitmek için evden çıktığını belirten Ali İhsan Yavaşça "Hastanede beniettiler. Otobüse binip eve gelecektim; ama 65 yaş üstü kartım iptal olmuş, o yüzden geri indim. Ben de bir çorba içmek istedim; amada kapalıydı. Yaya olarak dolmuşa gitmek üzere yürüyordum. Bu sırada iki genç ellerinde cep telefonuyla 'Sen nereye gidiyorsun amca' dediler bana. Ben de durumumu anlattım. 'Çabuk buradan git, seni götürür ceza yazarız' dedi. Ben de 'peki' dedim. Çocuklarda resmi kıyafet falan da yoktu. Korkmadım da. Sonrabindim, eve geldim " diye konuştu.

Yavaşça, kendisinin görüntülerini sosyal medyaya yükleyenlere karşı bir tepkisi olmadığını bildirerek "Ben zaten normal zamanda da çok dışarıya çıkmıyorum. O çocuk da bana bir şey demiş değil. 'Ne geziyorsun amca, seni götürür ceza yazarız. Şuradan bin evine git' dedi. Ben de gezmek için çıkmadığımı söyledim. Hastane için evden çıktığımı söyledim. Sonra da hemen eve gittim. Bana karşı bir saygısızlığı da olmadı. Doğru konuşalım, bana kötü bir şey söylemedi. Ben o çocuktan şikayetçi değilim. Aksi bir şey demedi. Verilen cezayı da öyle öngörmüşler. Kanuna göre ceza vermişler. Ama onlardan şikayetçi değilim" dedi.

Kendini polis olarak tanıtıp, 'Otobüs beni almadı' diyen amcayı tehdit eden şahıs gözaltına alındıhttps://t.co/0XnjVNIKJt pic.twitter.com/oOgoYy2azT — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 24, 2020

'Türkiye evde kalsın'

Yavaşça, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından sağlık ekiplerinin geldiğini kendisini hastaneye götürdüklerini ve bütün testlerinin yapıldığını anlatarak, "Yaşa bağlı olan hastalıklar dışında herhangi bir sağlık sorunum yok. Türkiye evde kalsın, herkes evde kalsın, evinden dışarıya çıkmasın. Özelikle yaşlılar evinden çıkmasın dışarı. Bulaşıcı bir virüs. Ben gün içinde televizyon izliyorum, çiçekleri suluyorum" dedi.