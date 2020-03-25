Putin, koronavirüs salgını konusunda ulusa sesleniyor

Dün başkent Moskova yakınındaki Kommunarka kentinde bulunan 'koronavirüs hastanesini' ziyaret eden ve koronavirüsle mücadele konusunda iki toplantı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da ulusa sesleniyor.

Rusya'nın koronavirüsle mücadele edecek güçte olduğunu belirten Putin, temel önceliklerinin vatandaşların sağlığı olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki haftayı 'ücretli tatil' ilan eden Putin, 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa değişikliği halk oylamasının da ileri bir tarihe ertelendiğini vurguladı.

Putin, söz konusu 'ücretli tatilin' koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye katkı sunacağının altını çizen Putin, halk oylamasının yeni tarihinin daha sonra doktorlarına tavsiyelerine göre belirleneceğini kaydetti.

Putin, "Halk oylamasının daha ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bölgelerdeki ve ülke genelindeki durumun nasıl geliştiğini değerlendireceğiz ve yalnızca profesyonel görüşü, doktorların, uzmanların tavsiyelerini esas alarak halk oylamasının yeni günüyle ilgili karar alacağız" dedi.

Putin, 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki 'ücretli tatil' döneminde sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, marketlerin, finans kuruluşlarının ve taşımacılık sektörünün yanı sıra tüm hükümet kurumlarının çalışmaya devam edeceğine dikkat çekti.

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