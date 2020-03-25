Güngören'deki semt pazarında koronavirüs tedbirlerine uyulmadı

İstanbul Güngören'de kurulan semt pazarında koronavirüse karşı alınan önlemlere uyulmadığı görüldü. 65 yaşın üzerindekiler alışveriş için sokağa çıkarken, vatandaşlar tezgahlardaki meyve ve sebzeleri seçerek aldı. Virüse rağmen pazar alanında yoğun kalabalık oluştu.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için ülke genelinde sıkı tedbirler alındı. Bu kapsamda semt pazarlarında tezgahtarlara maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, vatandaşın da meyve ve sebzeyi seçerek alması yasaklandı.

Ancak Güngören'de dün kurulan semt pazarında tedbirlere uyulmadığı görüldü. 65 yaşın üzerindeki vatandaşlar alışveriş için sokağa çıkıp pazara geldi. Yoğun kalabalığın olduğu pazarda, müşterilerin tezgahlardaki meyve ve sebzeyi seçerek aldığı görüldü. Tezgahtarlardan ise bir kısmı maske ve eldiven kuralına uydu.

'Polise 'Bana iki kilo salatalık al' mı diyeceğiz, bize yakışmaz'

65 yaşından büyük Necmettin Memiş isimli vatandaş, "Ne yapalım mecburi çıkıyoruz. Polise ben 'Git bana iki kilo salatalık getir' mi diyeceğim? Ayıp olmaz mı? Bize yakışmaz. Bir pazar için çıktım zaten. Kilitlendik kaldık evde. Başka bir yere gitmiyorum. Evden dışarıya çıkmadığım için dikkat ediyorum. Pazar için mecbur çıktım" diye konuştu.

'Pazar esnafı olarak vatandaştan evde kalmasını rica ediyorum'

Tezgahtar Mehmet Erden, "Bir pazar esnafı olarak vatandaştan 20 gün evde kalmasını rica ediyorum. Kendim dahil ailem için virüsün temizlenmesi için evde kalmalılar. Başka türlü virüs temizlenmez" dedi.