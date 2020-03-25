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18:15 25 Mart 2020
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    Hastane - acil

    OHSAD Başkanı Bahat'dan 'devlet özel hastanelere el koysun' önerisi

    © AA / Musa Ölmez
    Koronavirüs salgını
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    Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, "Benim özel hastaneler adına bir teklifim var; Bizim hastanelerimizdeki personel ve hastane maliyetlerimizi ödesinler, hastanelerimizi istedikleri kadar kullansınlar. Hiçbir şey istemiyoruz" açıklamasında bulundu

    Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Dr. Reşat Bahat, özel hastaneler olarak koronavirüs sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, özel hastaneler adına bir teklifte bulunduğunu söyledi. 

    'Yoğun bakım yataklarının yüzde 40'ı özel hastanelerde'

    Dr. Bahat, "Özel hastanaler 300 bin insan çalıştırıyor ve 557 tane özel hastane var. Türkiye'deki sağlık hizmetinin yüzde 25'ini özel hastaneler veriyor. Yoğun bakım yataklarının yüzde 40'ı özel hastanelerde. Kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri bu yükle mücadele edemez, bütün kaynaklarını kullanması gerekiyor. Özel hastaneler de kamu kaynaklarından bir tanesi. Özel hastanelerin pandemi durumunda hasta kabul edip etmeyeceğine Sağlık Bakanlığı karar veriyor. Bunun için belli hastaneleri ayırabilir ya da bütün hastaneleri kullanabilir. Türkiye'de bütün hastanelerin kullanılması kararı verildi. Tüm hastaneler pandemi hastanesi kabul edildi ama koronavirüs, domuz gribi gibi ya da diğer virüsler gibi bir virüs. Çok hızlı bulaşıyor ve bütün dünyayı sardı. Bunun ekonomik boyutları da yaşamsal boyutları da risk boyutları da ciddi" açıklamasında bulundu. 

    '1'e aldığımız malzemeleri 5'e almaya başladık, elimizdeki stoklar da bitti'

    Özel hastanelerde maaşların yine hastanenin kendisi tarafından ödendiğini belirten Bahat, cirolarının ve hasta sayılarının yüzde 80 oranında azaltığını ifade ederek şöyle konuştu: 

    "Özel hastanelere tüm bunlar verilirken özel hastanelerin maaşlarını yine özel hastanenin kendisi ödemeye devam ediyor. İlk 9 sektörü ilgilendiren paketin içinde yükü çeken özel hastaneler yok. Kamu kendi hekimlerine ve çalışanlarına yüzde 100 performans uyguluyor, çok güzel, takdirle karşılıyoruz. Ancak bizim ciromuz ve hastamız yüzde 80 azaldı. Yabancı hastamız kalmadı. Bu kaynakları nereden bularak hastalarımızı tedavi edeceğiz. Üçüncüsü ve daha önemlisi, 1'e aldığımız malzemeleri 5'e almaya başladık, elimizdeki stoklar da bitti. Yine sesimizi çıkarmadan hastalarımıza bakmaya devam ettik."

    'Sigorta bize günlük 42 TL veriyor'

    Bahat, her personelin günde en az 4 tulum kullandığını ve tulum için 650 TL ödediklerini vurgulayarak, sigortanın özel hastanelere günlük 42 TL verdiğini aktardı:  

    "Bizim sosyal güvenlik ile yaptığımız anlaşmalarda acil hastalardan aciliyetleri giderilene kadar para almamak esastır. Acil olanların yoğun bakıma yatması durumunda para almadan, sadece SGK'ya faturalayarak hizmet vermek esastır. Onun dışındaki hastalıklar hastanelerin sosyal güvenlik ile yaptığı sözleşme esasına göre faturalandırılır bir kısmını vatandaş öder, bir kısmını SGK öder. Ancak bir pandemi hastası izolasyon odasına alındığında sigorta bize günlük 42 TL veriyor. Hastanın yanına girdiğimiz tulumu biz 65 liraya alıyoruz. Her bir personel en az günde 4 tane tulum kullanıyor ve bir hastaya en az 6 tane personel bakıyor. 650 lira tulum parası veriyoruz. Biz (hastalara) bakıyoruz, bakmaya da devam edeceğiz. Hastalarımızı mağdur etmeyeceğiz. Hastanelerimizin kapısını devlet "Siz pandemi hastanesi değilsiniz" dediğinde de açmıştık. Ama bu hastalara acilde 14 lira 80 kuruşa ikinci muayenelerini de 6 lira 80 kuruşa yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Bunların düzelmesi lazım."

    'Maliyetlerimizi ödesinler, hastanelerimizi istedikleri kadar kullansınlar'

    Eğer tablo böyle devam ederse 2 ay sonra parayla da özel hastane bulmanın çok zor olacağını söyleyen Bahat, "Ekonomik tedbirlerin bir an önce alınması lazım" dedi. 

    Bahat, özel hastaneler adına bir teklifi olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: 

     "Benim özel hastaneler adına bir teklifim var; Bizim hastanelerimizdeki personel ve hastane maliyetlerimizi ödesinler, hastanelerimizi istedikleri kadar kullansınlar. Hiçbir şey istemiyoruz, ben de içinde bedava çalışmaya razıyım. Biz vatandaştan hiçbir kuruş bedel almadan sonuna kadar aynı hizmeti veririz. Türkiye'nin önünde söz veriyorum. Salgın geçene kadar bunu yapsınlar. Ama bu zararları bizim kaldırmamıza artık imkan yok ve bu kadar büyük işleri yaparak, 300 bin personelimizle, 16 bin yoğun bakım yatağımızla bütün bu hizmetleri verirken bunların konuşuluyor olması beni çok üzüyor. İtalya, İspanya parayla da yaptıramıyor. Özel sigorta şirketleri de para ödememeye çalışıyor. Banka bize borç vermediği sürece bu sürdürülebilir değil."

    Etiketler:
    Reşat Bahat, özel hastane, Hastane, OHSAD
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