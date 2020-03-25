Pegasus’un 82 uçağından 7’si çalışıyor

Pegasus CEO'su Mehmet Nane, koronavirüs salgını nedeniyle 83 uçaktan sadece 7'sini kullandıklarını açıkladı. Nane, "Bu krizin inşallah haziran ayı gibi yavaşlayacağını ve temmuzdan sonra da en azından iç piyasada normale dönmesini bekliyoruz” dedi.

Pegasus CEO’su Mehmet Nane, koronavirüs salgınına dair yaptığı açıklamada “Bu krizin inşallah haziran ayı gibi yavaşlayacağını ve temmuzdan sonra da en azından iç piyasada normale dönmesini bekliyoruz” dedi.

Salgınının en çok etkilediği alanlardan biri olan havacılık sektörünü değerlendiren Nane, uçuş iptalleri nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

“Uçaklarımızın 75 tanesi yatıyor vaziyette, 7 tane uçakla operasyonumuzu döndürüyoruz” diyen Nane, “Çarkın dönmesini bir noktada sağlamamız lazım. Ek kaynaklar oluşturulması şirketlerin bu süreci atlatması için çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.